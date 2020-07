Seelze

Wer am Donnerstag aus Fahrtrichtung Havelse nach Seelze fuhr, sah einen Tramper am östlichen Straßenrand mit einem Pappschild. Wer in der Gegenrichtung auf der Garbsener Landstraße unterwegs war, erkannte die rot gemalte Warnung vor der Tempomessung. Ein schlichtes „Radar“ hatte Christian aus Braunschweig auf ein schnell beschafftes Pappschild geschrieben, nachdem er gegen 9 Uhr selbst mit seinem Auto die Geschwindigkeitsmessanlage der Seelzer Polizei passiert hatte.

„Sofort habe ich gewendet, geparkt und das Schild beschriftet“, erklärt der 50-Jährige. Die Folge: Die passierenden Autofahrer drosselten ihr Tempo und winkten fröhlich. In jedem Fall wird niemand in so viele gut gelaunte Gesichter geblickt haben, wie Christian am ersten Tag der Sommerferien. Doch was war die Motivation des Schild-Bürgers, der nur seinen Vornamen verraten wollte, sich warnend an die Straße zu stellen? „Für die Summe, die eine Ordnungswidrigkeit kostet, kauft man seinen Kindern lieber Eintritt ins Freibad oder geht essen“, sagte er.

Von Patricia Chadde