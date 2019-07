Letter

Bei einem Unfall am Montag an der Eichendorfstraße ist ein geparkter Maserati stark beschädigt worden. Polizeiangaben zufolge war gegen 6.25 Uhr ein Fahrradfahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Straße gefahren. Der Fahrer eines Fiat, der aus Richtung Wilhelm-Busch-Straße kam und in Richtung Hirtenweg unterwegs war, musste dem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen und streifte dabei den Maserati.