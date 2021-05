Seelze

Verkehr und Mobilität sind die Themen, die die Seelzer am meisten interessieren. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des CDU-Stadtverbandes, bei der es 611 auswertbare Interviews gegeben hatte (siehe unten). Die Ergebnisse sollen in das Wahlprogramm der CDU einfließen. „Bei einigen Punkten sind wir auch nachdenklich geworden“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerold Papsch, der für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. So haben die Befragten die von der CDU ins Gespräch gebrachte Verlängerung der Stadtbahn bis zum Englischen Friedhof abgelehnt. Und auch den von der SPD Seelze angeregten Ausbau der Stadtbahn bis Seelze-Süd hätte nicht einmal die Hälfte der Teilnehmer befürwortet.

Rund 60 Prozent lehnen eine Verlängerung ab

Besonders hoch ist mit deutlich mehr als 80 Prozent die Ablehnung der Idee, die Stadbahnlinie 10 bis zum Englischen Friedhof auszubauen. Lediglich etwas mehr als 10 Prozent unterstützen den Vorschlag, den die CDU im Juni 2018 gemacht hatte, um die südlichen Ortsteile vom Straßenverkehr zu entlasten. Deutlich besser schneidet der Vorstoß der SPD in Seelze ab, die die Stadtbahnlinie bis Seelze-Süd verlängern wollte: Immerhin fast 50 Prozent befürworten dies, mehr als 50 Prozent sind jedoch dagegen. Im Gesamtergebnis lehnen mehr als 60 Prozent eine Verlängerung der Stadtbahnlinie ab, lediglich knapp 40 Prozent befürworten den Ausbau. „Wir müssen jetzt abwarten, was die Region für die Stadtbahnlinien ausarbeitet und damit rechnen: Die Bürger wollen das möglicherweise nicht“, sagte Papsch.

Das Auto wird häufig genutzt

Etwa die Hälfte der Befragten beurteilt die Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur in Seelze als nicht gut. Spitzenreiter in der Beliebtheit der Verkehrsmittel ist das Auto, gefolgt vom Fahrrad. Eine häufige Nutzung eines Wagens nennen 44 Prozent der Befragten (Fahrrad 32 Prozent, Öffis 14 Prozent). Täglich sind 38 Prozent mit dem Auto unterwegs (Fahrrad 13 Prozent, Öffis 12 Prozent). Öffentliche Verkehrsmittel nutzen die Seelzer gelegentlich und selten. Busse und S-Bahnen belegen dabei den Spitzenplatz. Jeweils gut 30 Prozent der Teilnehmer würden diese Verkehrsmittel nutzen. Relativ abgeschlagen mit jeweils weniger als 10 Prozent sind Taxi, Mitfahrgelegenheiten, Car-Sharing und E-Roller.

Knapp 30 Prozent wollen E-Auto kaufen

Der Kauf eines E-Autos kommt für circa 70 Prozent der Befragten derzeit nicht in Frage, lediglich knapp 30 Prozent denken über die Anschaffung eines E-Autos nach. Mehr öffentliche Ladesäulen fordern mehr als 90 Prozent der Teilnehmer der Umfrage. Immerhin rund 60 Prozent geben an, ein E-Fahrzeug auch Zuhause laden zu können. CDU-Fraktionschef Jens Willms führt das auf den hohen Anteil der Teilnehmer aus den kleineren Ortsteilen zurück, in denen es mehr Eigenheime als in den beiden städtisch geprägten großen Ortsteilen Letter und Seelze gibt. Knapp 40 Prozent sehen keine Möglichkeit zum Laden eines E-Autos an ihrer Wohnung oder ihrem Haus.

Befragte fordern Leinesprung und Radwege

Entsprechend der Beliebtheit des Fahrrads wird der Ausbau der Radwege in und zwischen den Ortsteilen gefordert. Ein Anliegen ist den Teilnehmern auch der sogenannte Leinesprung, der Letter mit einer Anbindung an die Bundesstraße 6 durch die Feldmark vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Diese Trasse ist in Seelze seit Jahren ein Thema, aber bislang nicht in konkrete Planungen eingeflossen.

Umfrage ist Ersatz für Bürgergespräche Die Corona-Pandemie hat auch die Gespräche zwischen Kommunalpolitikern und Seelzern ausgebremst. „Wir sind nicht mehr in der Lage, die Bürger zu erreichen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Willms. Während die Christdemokraten vor der Kommunalwahl 2016 fast ein Jahr lang durch die Ortsteile gezogen seien und mit den Menschen gesprochen hätten, sei dies durch Corona derzeit nicht mehr möglich. Mit Unterstützung von Romy Fonk und Phil Scholz sei deshalb die Umfrage entwickelt worden. Mit dem Rücklauf sei die Partei zufrieden, sagte Willms. Zwei Drittel hätten die Umfrage „gut oder besser“ gefunden. Die Alterspyramide sei gut abgebildet worden. Allerdings sei der Anteil der Ortsteile Harenberg, Seelze-Süd, Dedensen, Velber und Gümmer etwas überrepräsentiert, während es aus Letter und Seelze (ohne Seelze-Süd) gemessen am Bevölkerungsanteil der Gesamtstadt etwas weniger Antworten gegeben habe. Etwa zwei Drittel der Befragten lebten gerne oder sehr gerne in Seelze. Rund 50 Prozent würden die Lebenssituation in der Stadt für gut oder besser halten, berichtet Willms. Für den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Gerold Papsch hat sich der Aufwand von Mitte Februar ist Anfang April gelohnt. Herausgekommen sei eine gute Datengrundlage mit vielen guten Ideen, zieht Papsch, der auch der Bürgermeisterkandidat der CDU ist, eine positive Bilanz. „Wir werden die Ergebnisse in unser Wahlprogramm einfließen lassen.“ tom

Von Thomas Tschörner