Die Mehrzahl der Frauen fühlt sich in Letter sicher. Das ist das Ergebnis des Frauen-Umfrage-Projekts, das Romy Fonk während des Mentoringprogramms Frau.Macht.Demokratie gestartet hatte. Eigentlich hatte die Letteranerin, die von CDU-Fraktionschef Jens Willms betreut wurde, die Auswertung ihrer Befragung öffentlich vorstellen wollen. Doch die Corona-Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

CDU Letter verteilt an drei Tagen Fragebögen

Insgesamt haben sich 146 Frauen an der Umfrage beteiligt, für die Romy Fonk mit Unterstützung der CDU Letter an drei Tagen im August, September und Oktober die Fragebögen verteilte. Direkt am Stand galt es drei Fragen zu beantworten: „Fühlen Sie sich sicher in Letter?“ und „Wenn nicht, warum nicht?“ sowie „Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag?“. Dazu konnten sich die Teilnehmerinnen in eine von sechs Altersgruppen einordnen und angeben, ob sie in Letter wohnen. „Alle Altersgruppen werden gut repräsentiert“, sagt Romy Fonk bei der Vorstellung der Ergebnisse mit Renate Prangel, Rüdiger Arndt und Jens Willms. Dies habe ihr Vergleich mit der offiziellen Alterspyramide Letters gezeigt.

Rüdiger Arndt (von links), Romy Fonk, Raven Burghardt und Jens Willms befragen im August die Frauen zum Thema Sicherheit. Quelle: Sandra Remmer

Ein Viertel fühlt sich in Letter nicht sicher

Der weitaus größte Teil der Befragten, 56,8 Prozent, fühlt sich in Letter sicher. Dieses Gefühl der Sicherheit teilen weitere 19,2 Prozent der teilnehmenden Frauen, sehen aber Verbesserungsbedarf. Ein knappes Viertel, 24 Prozent, fühlt sich dagegen in Letter nicht sicher. Den Unsicherheitsbereich hat Fonk in acht Untergruppen eingeteilt, von denen zwei besonders oft genannt wurden.

Männer und Beleuchtung sind besonders problematisch

Unter der Rubrik Konflikte hat Fonk die Gefühle zusammengefasst, die mit 18 Nennungen für die größte Unsicherheit gesorgt haben. Frauen fühlten sich in der Öffentlichkeit unsicher durch jugendliche Gruppen, Gruppen von Männern sowie Menschen unter Alkoholeinfluss. Genannt wurden zudem „ausländische“ Männer und Jugendliche. „Mit dem Begriff ,ausländisch’ wollten die Befragten beschreiben, dass es sich für sie um Menschen aus offensichtlich ganz anderen Kulturkreisen handelt“, sagt Fonk. Platz zwei der Unsicherheitsskala belegt das Thema Beleuchtung: Die Straßenbeleuchtung wurde ganz allgemein als zu dunkel empfunden. Zudem wurden aber auch konkrete Orte genannt, die unzureichend oder schlecht beleuchtet sind wie etwa der Wiesenweg, der Friedhof oder auch die Bushaltestelle an der Klöcknerstraße.

Verkehr und Bahnhof sorgen für Ängste

Mit jeweils zehn Nennungen sind der öffentliche Verkehrsraum und der Bahnhof auf dem dritten Platz der meistgenannten Gründe für ein Unsicherheitsgefühl. Im Verkehr machen den Frauen schnelles Fahren und die Missachtung von roten Ampeln zu schaffen sowie die Missachtung der Verkehrsregeln durch Radfahrer. Für die Lange-Feld-Straße wurde der fehlende Mittelstreifen kritisiert. Im Bahnhofsbereich sind neben den Zuwegen auch der Parkplatz, die Fahrradabstellanlage, die Unterführung und die Treppe, insbesondere bei Dunkelheit, die Auslöser für Unsicherheit. Weniger oft genannt wurden Einbruch und Diebstahl, Corona, ein generelles Nichtverlassen des Hauses bei Dunkelheit sowie ein allgemeines Unsicherheitsgefühl.

Frauen machen Verbesserungsvorschläge

Insgesamt wurden bei der Umfrage auch 40 Verbesserungsvorschläge gemacht, was einer Quote von 27 Prozent entspricht. Im Bereich Konflikte wünschten sich die Frauen mehr Polizeipräsenz und die Ansprache von Jugendlichen durch die Polizei. Gefordert wurde aber auch, dass sich Männer besser überlegen sollten, wie ihr Verhalten wirken kann. Zu den Vorschlägen gehörte unter anderem auch ein Workshop für ein besseres Miteinander, mehr Beleuchtung, eine Kameraüberwachung am Bahnhof und mehr Verkehrskontrollen.

Politiker wollen Anregungen umsetzen

CDU-Fraktionschef Jens Willms, der auch Letters CDU-Chef ist, ist zufrieden. „Man hört oft, wir müssen die Bürger befragen“, sagt er. Wenn in den vergangenen Jahren zu durchaus spannenden Themen wie der Zukunft des Alten Rathauses eingeladen wurde, seien aber nur wenige Bürger erschienen. Jetzt seien 150 erreicht worden. Auch wenn die Aktion aufwendiger als eine Versammlung gewesen sei, habe sie doch Sinn gemacht. Nun gelte es, die Anregungen aufzugreifen. Der Antrag für einen Spiegel für die Bahnhofsunterführung sei schon geschrieben. Und auch für eine bessere Beleuchtung des Wiesenweges und Kameras am Bahnhof werde sich die CDU einsetzen.

Von Thomas Tschörner