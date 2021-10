Seelze

Marcel Durka (Gesang) und Meng Sun (Flügel) geben am Sonntag, 31. Oktober, ein Konzert in der St.- Martins-Kirche. Zu hören sind unter anderen Stücke von Bach, Mozart, Schubert, Ravel, Faure, Wolf und Busoni, aber auch die Arie „Dunkelrote Rosen bring ich, schöne Frau“ aus der Operette „Gasparone“ von Millöcker. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Die Moderation übernimmt Durka.

Durka hat mehrere Preise gewonnen

Der Bariton Durka ist mehrfacher Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ auf Bundesebene, berichtet Kirchenmusiker Christoph Slaby. Zudem hat der Sänger auch Preise mehrerer Wettbewerbe gewonnen, darunter beim von der Bertold-Hummel-Stiftung ausgerichteten WESPE 2020 in Freiburg in der Kategorie „Beste Interpretation eines Werks der klassischen Moderne“, beim Jugendmusikwettbewerb „Beethoven Bonnensis“ oder beim Carl-Schroeder-Wettbewerb im Fach „Gesang“.

Meng Sun gewinnt Klavierwettbewerbe

Erfolgreich hat sich auch die Pianistin Meng Sun bei diversen nationalen und internationalen Klavierwettbewerben gezeigt. Sie gewann unter anderem erste Preise beim Steinway Klavierwettbewerb in Hamburg, beim Grotrian-Steinweg-Klavierwettbewerb in Braunschweig sowie den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Zahlreiche Konzerte in Deutschland, unter anderem in der Berliner Philharmonie, der Laeiszhalle Hamburg und der Liederhalle Stuttgart, in Holland, China und anderen Ländern zeugen von ihrem Können.

Von Thomas Tschörner