Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr auf der Lange-Feld-Straße hat ein 22-jähriger Mercedesfahrer am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr einen VW Lupo übersehen. Der Lupo versuchte auszuweichen und touchierte dabei einen anderen Mercedes, der am Straßenrand abgestellt worden war. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten ein auffälliges Verhalten des Unfallverursachers.

Ein Test ergab, dass der 22-jährige Drogen konsumiert hatte. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Den Schaden, der am Lupo und dem Mercedes entstanden ist, gibt die Polizei mit 1800 Euro an.

Von Sandra Remmer