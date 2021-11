Velber

„Wir sind ein gutes Team im neuen Ortsrat“, sagt Michaela Dumke (SPD). Velbers frisch gewählte Ortsbürgermeisterin blickt zuversichtlich in die neue Wahlperiode und freut sich darauf, geplante Projekte im die Tat umzusetzen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Stellvertreter Bastian Flebbe (CDU) sowie den weiteren Ortsratsmitgliedern Bernd Ellerbrock (Die Grünen), Julia Struß, Carsten Meinfeld (beide SPD) und Birgit Tesic-Kurth (CDU). Mit ihrer Wahl zur Ortsbürgermeisterin folgt Michaela Dumke dem nicht mehr zur Wahl angetretenen Erhard Klein (SPD).

333 Stimmen für Michaela Dumke

Insgesamt 333 Velberaner haben Michaela Dumke bei der Kommunalwahl im September ihre Stimme und damit auch ihr Vertrauen in ihr kommunalpolitisches Engagement geschenkt. „Viele im Ort kennen mich seit vielen Jahren“, sagt Dumke, die fast ihr ganzes Leben in Velber verbracht hat. Auch wenn die gelernte Hotelfachfrau aus beruflichen Gründen zeitweise im Ausland gelebt hat, ihre Wurzeln in Velber haben sie stets dorthin zurück kehren lassen. Und die Sozialdemokratin folgt mit ihrer Wahl zur Ortsbürgermeisterin auch einer Familientradition, hatte doch bereits ihr Urgroßvater Heinrich Beensen einst dieses Amt inne.

Tauschbörse für Wohnraum

Was sie während ihrer Amtszeit gerne in ihrem Heimatort erreichen möchte, davon hat Dumke schon eine ziemlich genaue Vorstellung. „Außer der Feuerwehr und dem Sportverein macht hier kaum jemand etwas. Wir möchten die Dorfgemeinschaft wieder aktiver machen“, erzählt Dumke. Auch die Wohnsituation soll im Auge behalten werden. Wenn es nach ihrem Wunsch geht, soll eine Art Tauschbörse geschaffen werden, bei der Ältere ihre zu groß gewordenen Häuser an junge Familien abgeben und dafür in kleinere Wohneinheiten innerhalb von Velber umziehen. Wichtig sei ihr auch der respektvolle Umgang miteinander. So sollen, so Dumke, unschöne Situationen wie zum Beispiel Verärgerung über Elterntaxis oder über zu schnelles Fahren in Richtung Sportplatz möglichst in Zukunft vermieden werden.

Von Sandra Remmer