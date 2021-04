Lohnde

Der Mineralstoffhandel an der Werftstraße in Seelze wird frühestens im Juli 2021 fertig. Das hat Stadtbaurat Dirk Perschel in der digitalen Sitzung des Ortsrats Lohnde mitgeteilt. Der Betreiber, die Firma Hafen Seelze GmbH, habe bereits im Juni 2020 einen Antrag auf eine Fristverlängerung um mindestens zwei Monate gestellt. Der Grund: Aufgrund der Corona-Pandemie hatten zwei Fachfirmen Verzögerungen in der Lieferung von Baustoffen gemeldet. „Das konnte durch entsprechende Schreiben bestätigt werden“, so Perschel. Außerdem sorgten die strengen Hygieneregeln auf der Baustelle für ein langsameres Vorankommen. Die Fristverlängerung war im März bekannt gegeben worden.

Dass es auf der Baustelle immer wieder zu Verzögerungen kommt, nennt Ortsratsmitglied Jörg Mahnke (CDU) „beschämend“. Die Verwaltung würde gar nicht genau überprüfen, ob die Angaben der Hafen Seelze GmbH stimmten und ob auf der Baustelle die Hygienekonzepte eingehalten würden. Das weist Andrea Stemke, Leiterin der Abteilung für Umwelt, Klima und Friedhöfe, zurück. „Wir haben alle Informationen überprüft. Weitere Kontrollen sind nicht erforderlich.“

Die Verwaltung müsse sehen, in welchen Grenzen sie sich einbringen könne, so Stadtbaurat Perschel. „Wir sind nicht das Gesundheitsamt. Wir können uns nur auf die baulichen Dinge beziehen und all das, was im Durchführungsvertrag steht.“

Bauschild nicht rechtmäßig?

Kritik übt Mahnke auch an der Aufstellung des Bauschildes an der Baustelle. „Sie entspricht nicht der niedersächsischen Bauordnung“, sagt er. Das Schild sei nicht vom Zugang zum Baugrundstück aus lesbar. Mahnke hat den Zustand mit Fotos dokumentiert. Von der Verwaltung heißt es allerdings, dass das Bauschild regelmäßig kontrolliert werde. Auch in diesem Monat sei das passiert und kein Versäumnis festgestellt worden.

Von Linda Tonn