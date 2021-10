Seelze

Gartenbesitzer, die jetzt ihr Grundstück winterfest machen, können gleichzeitig für den Tierschutz aktiv werden. Um den Igeln beim Überwintern zu helfen, sind nur wenige Handgriffe nötig und der Zeitaufwand ist gering. „Ein Reisig- oder Laubhaufen kann den kleinen stacheligen Tieren einen wichtigen Lebensraum bieten“, erklärt Friedhelm Ilse, Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Seelze.

Der Reisighaufen im Garten kann dem Igel ein gutes Winterquartier bieten. Quelle: Heike Baake

Besonders bei Temperaturen um null Grad Celsius müssten sich die Igel Schutz suchen. Hecken und Erdmulden seien bei den Tieren dabei sehr beliebt. Auch Hobbybastler könnten aktiv werden und den Igeln einen Unterschlupf aus Holz bauen. Wichtig sei dabei allerdings, dass der Unterschlupf mit Laub befüllt und abgedeckt werde und der Eingang frei bliebe.

Wasser und Futter bereitstellen

Bereits ab Mitte Oktober empfiehlt Ilse den Gartenbesitzern, die Igel zu unterstützen. Ab diesem Zeitraum würden ältere Tiere das Nest bauen und die jüngeren versuchen, an Gewicht zuzunehmen. „Leider ist auch das Nahrungsangebot zu dieser Jahreszeit für die Tiere nicht mehr so gut“, informiert Ilse. Der Naturschutzbeauftragte hat deshalb auf seiner Terrasse zwei kleine Näpfe bereitgestellt. „Einer ist für Wasser, der andere für Futter“, berichtet er.

Auf seiner Terrasse hat der Naturschutzbeauftragte Friedhelm Ilse für Igel einen Wasser- und einen Futternapf bereitgestellt. Quelle: Heike Baake

Zum Füttern der Tiere eignet sich nach Ilses Aussage durchaus etwas Apfel, Birne oder Banane. „Das Obst muss allerdings zerkleinert werden“, informiert er. Wer mag, könne die Igel im heimischen Garten aber auch mit Katzenfutter versorgen. Wichtig sei jedoch, dass die Näpfe oder Schalen täglich gereinigt und desinfiziert werden.

Kranke Tiere zur Igelauffangstation

Einen Igel aus Fürsorge im eigenen Keller überwintern zu lassen, davon ist Ilse nicht begeistert. Die Innentemperatur eigne sich nicht für den Winterschlaf und die Tiere würden zu oft wach werden. Generell sei es nicht empfehlenswert, einen Igel einzufangen, auch dann nicht, wenn er einen zu klein gewachsenen Eindruck mache.

„Die Tiere sollten am besten in Ruhe gelassen werden“, empfiehlt Ilse. Eine Ausnahme sei es allerdings, wenn bei einem Igel ein kranker Eindruck entstehen würde. „In diesem Fall sollte sich der Gartenbesitzer an die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen wenden, sie haben auch eine Igelauffangstation“, sagt Ilse. Die Mitarbeiter dort sind täglich von 9 bis 17 Uhr unter Telefon (05725) 708730 zu erreichen.

Friedhelm Ilse reinigt auch den Nistkasten in seinem Garten. Quelle: Heike Baake

Darüber hinaus will Ilse darauf aufmerksam machen, dass aufgehängte Nistkästen zu dieser Jahreszeit gereinigt und desinfiziert werden sollten. Es sei wichtig, die Kästen jetzt von Milben und Flöhen zu befreien, da sie von vielen Vogelarten zum Überwintern genutzt werden.

Von Heike Baake