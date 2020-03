Dedensen

Sie ist eine der fünf medizinischen Fachangestellten der Hausarztpraxis von Carsten Propfe: Alexandra König gehört seit zehn Jahren zum Team und liebt ihren Beruf. Seit Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland hat sich der Arbeitsalltag der 48-Jährigen jedoch sehr verändert. Denn Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Patienten und des Personals bringen den normalen Ablauf durcheinander.

Auch Patienten müssen Abstand halten

Eine große Herausforderung sei es, die Praxis so zu organisieren, dass der Abstand zwischen allen Personen gewährleistet ist. Das durchzusetzen erfordere bei allen viel Disziplin. Besonders in Ausnahmesituationen müssen die Angestellten dann auch ihr Mitgefühl etwas zurückstellen. „Wenn eine Patientin kommt, deren Mann gerade verstorben ist, können wir sie noch nicht einmal in den Arm nehmen“, erzählt König bedauernd.

Täglich besuchen Patienten mit unterschiedlichen Krankheitssymptomen die Praxis und müssen ausreichend Abstand zueinander einhalten. „Der eine Patient darf nicht vor dem Labor stehen, da gleich ein anderer mit Erkältungssymptomen kommt“, erzählt König. Während der nächste im Wartezimmer warte, müsse sie einen anderen mit Corona-Verdacht im Testzentrum anmelden. Das wäre anfangs noch aufwendig gewesen und hätte bis zu einer halben Stunde Zeit in Anspruch genommen. Die Patienten hätten leider oft mit großer Ungeduld reagiert und seien unfreundlich geworden. Mittlerweile erfolgt die Anmeldung im Testzentrum online und ohne großen Zeitaufwand.

Handschuhe und Mundschutz sollen schützen

König, selbst Mutter von zwei Kinder im Alter von 15 und 18 Jahren, versucht, sich mit Handschuhen und einem Mundschutz vor dem Corona-Virus zu schützen. Bei Patienten stößt sie damit meist auf Unverständnis. „Ich werde gefragt, ob ich mir nicht lächerlich vorkomme“, erzählt sie. Sprachlos und hilflos sei sie bei solchen Äußerungen. Dabei frage sie sich, ob nicht alle richtig informiert seien und die Gefahr des Virus nicht erkennen. Zum Spaß trage sie den Mundschutz und die Handschuhe nicht, denn es sei sehr warm, und auch ihre Brillengläser würden ständig beschlagen. König und ihre Kolleginnen können mit allen Veränderungen und Maßnahmen gut umgehen. Was dem Praxisteam jedoch besonderen Kummer bereite, sei die veränderte Stimmung unter den Patienten. Manche seien herablassend und sehr fordernd, kritisiert die medizinische Fachangestellte.

Es gibt auch nette Gesten

Die Erwartungshaltung der Patienten sei derzeit sehr hoch. Viele würden darum bitten, dass ihnen die telefonisch beantragten Rezepte nach Feierabend von den Mitarbeitern nach Hause gebracht werden. „Wir haben aber so viel zu tun und müssen an so vieles denken, das können wir einfach nicht schaffen“, betont König. Auch da würden die Patienten ihr und ihren Kolleginnen eher Unmut als Verständnis entgegenbringen. Manchmal aber werde der durch Corona veränderte Arbeitsalltag durch kleine Gesten erhellt, sagt die Praxismitarbeiterin erfreut. So konnte sie sich mit ihren Kolleginnen vor Kurzem über Schokolade und eine nette Karte freuen, in der sie sogar als Helden bezeichnet wurden. „Als Helden sehen wir uns auf keinen Fall, auch erwarten wir keine Schokolade, viel lieber ist uns mal ein nettes Wort“, sagt König.

Von Heike Baake