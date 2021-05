Lohnde

Immer wieder werden nahe Dedensen schwimmende Rehe im Mittellandkanal gesichtet. Nicht selten endet ihr Abstecher auf die Wasserstraße tödlich. Die Tiere können den Kanal durch Spundwände oft nicht eigenständig verlassen. Um dies zu verhindern wurden entlang des Mittellandkanals bereits vereinzelt sogenannte Wildausstiegstreppen errichtet. Doch die Vorrichtungen helfen nicht immer.

Kanal teilt wichtige Biotope

Willi Raabe, der Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze, kennt das Problem und erklärt die Problematik anhand des Beispiels Lohnde. Südlich des Mittellandkanals befindet sich das sogenannte Niedermühlen-Gebiet. Auf den hochgewachsenen Wiesen lebt ein Rehrudel, dass dort allerdings wenig Nahrung findet. Auf der nördlichen Seite des Mittellandkanals befindet sich das Naturschutzgebiet Hubbelsche. Dort finden die Rehe die fehlende Nahrung. Doch der Mittellandkanal trennt die beiden wichtigen Lebensräume voneinander.

Hunde begünstigen Unfälle

Die Rehe landen in der Regel unbeabsichtigt im Mittellandkanal. Laut Raabe bringen andere Tiere sie zu dem unfreiwilligen Abstecher ins Wasser. „Der Hund ist für die Rehe aufgrund der Ähnlichkeit zum Wolf der Feind schlechthin“, sagt Raabe. „Manchmal passiert es, dass die Rehe dann aufgeschreckt werden.“

Deshalb mahnt Raabe vor allem in der Brut- und Setzzeit zum Anleinen der Hunde. Der von manchen Bürgern vorgeschlagenen Idee, am Kanal Zäune zu errichten, erteilt er eine Absage. „Sie wären eine Lösung, widersprechen allerdings einigen Gesetzen. Man kann Tiere nicht einfach aussperren wie beispielsweise im Wisentgehege.“

Wildausstiegstreppen sollen Rehe retten

Die Rehe retten sollen Wildausstiegstreppen, an denen die Tiere die etwa 50 bis 80 Zentimeter hohe Spundwand über eine Schräge überwinden können. Die Ausstiegstreppen werden laut Aussagen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts dort errichtet, wo in der Vergangenheit schwimmende Rehe gesichtet worden sind.

Oftmals helfen die Ausstiege den Tieren allerdings nicht weiter. Laut Raabe wissen die Rehe meist nicht, wo die nächste Treppe liegt. „Diese Strecken zu überwinden, ist schon schwierig. Ein Reh ist kein Schwimmer. Für ein Tier mit so schmalen Beinen sind das schon lange Distanzen“, erklärt er weiter.

Eine Wildausstiegstreppe am Mittellandkanal bei Lohnde. Quelle: Curdt Blumenthal

Feuerwehr eilt zur Hilfe

Wenn die entlang der Spundwand schwimmenden Rehe rechtzeitig von Spaziergängern oder Radfahrern gesichtet werden, eilt die Ortsfeuerwehr Dedensen zur Hilfe. Seit 2016 sind die Rettungskräfte insgesamt achtmal zur tierischen Rettungsaktion im Mittellandkanal ausgerückt.

Um die Vierbeiner zu retten, begeben sich die Feuerwehrmänner und -frauen selbst in den Mittellandkanal.„Wir setzen unser Boot ins Wasser und sammeln das Reh ein. Wir rubbeln es dann meistens noch mit Gras ab und lassen es anschließend frei“, berichtet Ortsbrandmeister Rene Corterier. Dies sei meist ohne Komplikationen möglich. „Die Rehe wehren sich kaum.“

Die Ortsfeuerwehr Dedensen rettet 2018 einen Rehbock aus dem Mittellandkanal. Quelle: Feuerwehr Dedensen (Archiv)

Abstand halten und Notruf wählen

Wer ein in Not geratenes Reh im Mittellandkanal beobachtet, sollte sofort den Notruf wählen und Abstand zum Tier halten. Sonst traut sich das Tier nicht, an das rettende Ufer zu schwimmen – selbst wenn es an einer Stelle aus dem Kanal gelangen könnte. „Die Tiere schwimmen immer an der Spundwand auf und ab. Das Problem ist, dass die Passanten das Reh auf dem Weg begleiten“, bestätigt Corterier.

Auch eine spontane Rettungsaktion sollte unbedingt vermieden werden. Die Hufe des in Not geratenen Tieres sind laut dem Naturschutzbeauftragten Raabe sehr spitz und könnten während des Rettungsversuchs bei Menschen, die im Umgang mit Rehen nicht geübt sind, für erheblichen Verletzungen sorgen.

Von Curdt Blumenthal