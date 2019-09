Seelze

Bei einem Überholmanöver ist es am Sonnabend gegen 15.40 Uhr auf der Bundesstraße 441 bei Seelze zu einem Zusammenstoß zwischen dem Dacia Sandero einer 27-Jährigen und einem 37-jährigem Motorradfahrer gekommen. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, waren nach den bisherigen Ermittlungen der Dacia und das Motorrad der Marke Yamaha auf der B 441 auf Richtung Hannover kommend in Richtung Wunstorf unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Kanalstraße/Kirchbuschweg wollte der Motorradfahrer den Dacia und einen davor fahrenden unbekannten Wagen überholen. Als sich die Yamaha in Höhe ihres Autos befand, startete die Dacia-Fahrerin ebenfalls einen Überholvorgang. Dabei übersah sie offenbar das Motorrad. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und rutschte anschließend samt seiner Maschine in die Seitenschutzplanke links neben der Straße. Dort blieb er schwer verletzt liegen.

Die Dacia-Fahrerin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Sie konnte aber nach Zeugenaussagen schnell ermittelt werden. Als die 27-Jährige kurz darauf zum Unfallort zurückkehrte, leiteten Polizisten Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein der Frau.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die B 441 wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt, es kam zu Behinderungen.

