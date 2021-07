Seelze

Es ist das achte Konzert, das die Organisatoren des Musikfestivals MuSe in diesem Jahr anbieten. Am Sonntag, 1. August, laden sie für 17 Uhr in die Martinskirche ein. Das Streichquartett Bondarenko wird dort mit Alexander Bondarenko und Jonas Hartke (Violinen), Wolfgang Volpers (Viola) und Chun Yin Pang (Violoncello) gastieren. „Die Musiker lassen Originalkompositionen von Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Tschaikowski und Rachmaninoff erklingen“, kündigt Mitorganisator Christoph Slaby an.

Der Violinist Bondarenko absolvierte sein Studium in Charkow in der Ukraine und in Moskau. Als Mitglied des Rachmaninoff-Quartetts gab er 20 Jahre lang Konzert in zahlreichen europäischen Ländern. „Seit Sommer 2004 lebt der Musiker mit seiner Familie in Hildesheim, arbeitet als Musikpädagoge im Fach Violine und hat Engagements am Stadttheater Hildesheim“, sagt Slaby. Außerdem ist Bondarenko Konzertmeister des Orchesters St. Lamberti, er spielt die erste Violine des Streichquartetts und ist zudem Solist sowie der Leiter des Vivaldi Collegiums.

Jonas Hartke, Musiker des Quartetts Bondarenko, mit seiner Violine. Quelle: privat

Musik, Licht und Bilder in Kombination

Das Bondarenko-Quartett wurde 2004 gegründet. Seitdem erarbeiten die Berufsmusiker moderne und klassische Streichquartette. „Das ist himmlische Sphärenmusik, die Bondarenko mit seinem Quartett zaubert“, schwärmt MuSe-Mitorganisatoren Robert Leschik. Die Kombination von Musik mit Licht und Bildern werde die Besucher für 60 Minuten „in eine andere heile Wunderwelt versetzen“, verspricht er. Für ihn sei der Auftritt musikalisch „das Paradies pur“. Die Musiker präsentieren bei dem Konzert unter anderem Aufnahmen aus Berlin, Paris und Moskau.

Karten im Vorverkauf und Abendkasse

Eintrittskarten sind kostenlos bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, erhältlich – jedoch werden die Besucher im Anschluss an das Konzert um eine Spende gebeten. Kurzentschlossene können sich auch an der Abendkasse melden. Aufgrund der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie dürfen nur 80 Plätze im Kirchenraum besetzt werden.

Von Heike Baake