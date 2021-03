Seelze

In der Woche ab Montag, 29. März, verschieben sich die Termine für die Abfall- und Wertstoffabfuhr der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) genauso wie die des Entsorgungsunternehmens Remondis. Grund dafür sind die Osterfeiertage.

Müll wird früher abgeholt

Dienstleister Aha plant dabei erstmalig eine um jeweils einen Tag vorgezogene Abfuhr von Abfällen und Wertstoffen. Das bedeutet für die Stadtteile Seelzes, in denen die Müllabfuhr immer donnerstags erfolgt, dass der Müll in der Osterwoche bereits am Mittwoch zur Abfuhr bereit gestellt werden muss. Die sonst übliche Tour am Freitag wird wegen des gesetzlichen Feiertags Karfreitag dann bereits am Donnerstag 1. April, erfolgen.

Wie Stadtsprecher Carsten Fricke weiter mitteilt, verschieben sich nach Ostern alle Abfuhrtermine von Aha und Remondis zudem wegen des Feiertags am Ostermontag, 5. April, um einen Tag nach hinten. So wird die in vielen Stadtteilen übliche Donnerstagstour auf Freitag, 9. April verlegt. Entsprechend verschiebt sich die Abholung in den Ortsteilen, in denen sie gewöhnlich freitags erfolgt, ebenfalls um einen Tag auf Sonnabend.

Abfälle rechtzeitig an die Straße stellen

Die Anwohner in den betroffenen Ortsteilen werden gebeten, ihre Abfälle und Wertstoffe entsprechend einen Tag früher beziehungsweise spätestens bis 7 Uhr an den Straßenrand oder die gewohnten Flächen zur Abholung bereitzustellen. Von der Terminverschiebung betroffen sind die Abfuhr von Restmüll, Bioabfall und Altpapier seitens Aha sowie auch die Abfuhr der gelben Säcke mit Leichtverpackungen von Remondis.

Von Sandra Remmer