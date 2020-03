Seelze

Aus bislang unbekannter Ursache hat ein Mülleimer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hannoverschen Straße am Donnerstag gegen 12 Uhr Feuer gefangen. Da die Feuerwehr bereits beim Eintreffen austretenden Rauch aus der betroffenen Wohnung bemerkte, erhöhte die Einsatzleitung die Alarmstufe und forderte den Atemschutzgerätetrupp sowie die Werkfeuerwehr von Honeywell an. Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein aufmerksamer Nachbar, der Brandgeruch aus der Wohnung bemerkt hatte, die Tür aufgebrochen und einen achtjährigen Jungen aus der Wohnung gerettet. Die Feuerwehr konnte das Feuer, dass sich bereits bis in die Küche ausgebreitet hatte, zügig löschen. Der Junge wurde vorsorglich von einem Rettungsdienst untersucht, erlitt aber nach bisherigem Kenntnisstand keine Verletzungen. Die Feuerwehr konnte außerdem noch eine Katze aus der Wohnung retten.

Wohnung ist unbewohnbar

Die Wohnung ist durch Rauchgas und Löschwasser vorübergehend nicht mehr bewohnbar, die Bewohner werden bei Freunden unterkommen. Während des Einsatzes war die Hannoversche Straße in beiden Richtungen voll gesperrt, Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Insgesamt war die Feuerwehr mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Von Sandra Remmer