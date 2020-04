Seelze

Ab Montag, 27. April, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckungen Pflicht, so die Vorgabe des Landes Niedersachsen. Zum Schutz vor dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 sollen die kurz Masken genannten Abdeckungen für Mund und Nase während des Einkaufens und während der Nutzung des Nahverkehrs getragen werden. Doch wo kann man diese Abdeckung für Mund und Nase bekommen, die vor allem als Schutz der anderen vor den möglicherweisen krank machenden Tröpfchen des Maskenträgers schützen sollen?

Beim Atmen und Sprechen werden immer kleinste Tröpfchen ausgeschieden und durch Niesen und Husten besonders stark verteilt. Wenn sich in den Tröpfchen Viren oder andere Krankheitserreger befinden, können auf diese Weise andere Menschen angesteckt werden, wenn die Viren mit der Schleimhaut in Kontakt kommen. Deshalb bleibt es weiterhin wichtig, größtmögliche physische Distanz zu anderen Menschen zu wahren. Auch in der nächsten Zeit bleibt es ratsam, seine Kontakte auf das wirklich erforderliche Mindestmaß zu beschränken.

Anzeige

Rilling & Partner bietet Masken für Kunden

Rolf Zikowsky, Inhaber von Rilling & Partner in Seelze, bietet den Besuchern seines Geschäftes die Möglichkeit an, eine Mund-Nasen-Abdeckung für einen Euro bei ihm zu erwerben. „Ich selbst habe für die Masken mehr bezahlt“, sagt Zikowsky. Er wolle aber seine Kunden in Fragen des Infektionsschutzes unterstützen.

Weitere HAZ+ Artikel

Apotheken verkaufen an Privatpersonen

Die Lohnder Apotheke kann derzeit die schlichten sogenannten OP-Masken für 1,50 Euro pro Stück an Privatpersonen abgeben. In den Seelzer Apotheken, wie Kreuz-Apotheke, Adler-Apotheke und Obentraut- Apotheke gibt es ebenfalls die Mund-Nasenabdeckungen. Sie kosten derzeit 2,50 Euro pro Stück.

Löns-Apotheke bietet Masken diverser Qualität

Die Löns-Apotheke in Letter führt die sogenannte OP-Maske für 2 Euro pro Stück. Leistungsfähiger sind allerdings Masken mit Filtervlies, die mit der Verifizierung FFP 2 vergleichbar sind, weil sie in beide Richtungen filtern und sehr oft gewaschen und desinfiziert werden können. Sie kosten 5,99 Euro pro Stück. Auch Baumwollmasken, von der örtlichen Schneiderin produziert, gibt es in der Löns-Apotheke. Sie können bei 60 Grad Celsius in der Waschmaschine gereinigt werden oder lassen sich abkochen. Sie kosten 15 Euro pro Stück. Ein vergleichbares Produkt ist bestellt und etwas günstiger. Der stärkste, derzeit verfügbare Schutz in beide Richtungen ist in der Löns-Apotheke für Hochrisikopatienten und medizinisches Personal reserviert. Das extra Kontingent der FFP 2-Masken ohne Filter kostet 8 Euro pro Stück, wird aber nur nach Nachweis des Bedarfs verkauft.

Weitere Apotheken bemühen sich um Nachschub, sind aber nicht gewillt, „Mondpreise für minderwertige Ware“ zu bezahlen, wie es am Donnerstagnachmittag eine Apothekenmitarbeiterin aus Letter formuliert.

Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Seelze hat nachgefragt, ob Unternehmen in der Stadt Mund-Nasenabdeckungen produzieren oder anbieten können. „Aber uns sind leider keine weiteren Anbieter bekannt“, wie Stadtsprecher Carsten Fricke am Donnerstag auf Anfrage erklärte.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde