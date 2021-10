Seelze

Der Platz vor dem Alten Krug bot am Sonntagnachmittag ein buntes Bild: Weiße Pavillons, ein großes dunkles Pfadfinderzelt, Verkaufsstände und Sitzmöglichkeiten luden zum Verweilen ein. Grund dafür war das 30-jährige Bestehen des Museumsvereins, das eigentlich auf den 24. April fiel, coronabedingt jedoch verschoben werden musste. Die Organisatoren integrierten gleichzeitig ein Weinfest und lockten bei sonnigem Oktoberwetter rund 200 Gäste an.

Der Platz vor dem Alten Krug füllte sich schnell mit Geburtstagsgästen. Quelle: Heike Baake

Zur Feierstunde im großen Saal des Veranstaltungszentrums Alter Krug begrüßte Vereinsvorsitzender Knut Werner die Gäste und gab mithilfe kleiner Filmeinspielungen einen Rückblick auf die letzten drei Jahrzehnte. Besonders erfreut zeigte sich er über die Anwesenheit einiger Gründungsmitglieder. Zu ihnen gehörten unter anderem Ingrid Kretschmer und Ilse Pfeiffer, die neben weiteren Aktiven aus der Anfangszeit zum Fest kamen. „Ich bin unwahrscheinlich stolz und kann mich noch gut an diese Zeit in Letter erinnern“, sagte Kretschmer.

Festredner loben Engagement

Zu den Festrednern gehörte auch Seelzes neu gewählter Bürgermeister, Alexander Masthoff, der Glückwünsche von Rat und Verwaltung überbrachte. Er lobte das Engagement der Museumsmitarbeiter, mit dem sie Geschichte greifbar und erlebbar machen. „Ich war 19 Jahre alt, als es in Letter anfing und ich erinnere mich gut an die Museumstage“, sagte er.

Zur Galerie Ein buntes Angebot im Außenbereich, kulinarische Köstlichkeiten, zahlreiche Gratulanten und lobende Festredner – besser hätte der Museumsverein in Seelze seinen Geburtstag nicht feiern können.

Auch Thomas Overdick, Geschäftsführer des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen war angereist, um seine Glückwünsche zu überbringen. Heimatmuseen sähe er als identitätsstiftende Orte, die einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft leisteten. „Das, was sie hier haben, ist kein altes Gedöns, sondern sind Sachzeugnisse der Stadt Seelze“, sagte er. Museen seien nicht nur Orte, wo Vergangenes ausgestellt werde, sondern auch Orte, die die Gegenwart einbezögen.

Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins (von links), und Waltraut Gertz, stellvertretende Vorsitzende, freuen sich über das Geschenk, das ihnen Nanette Bystron von den Zeitreisenden überbringt. Quelle: Heike Baake

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk überbrachte während der Feierstunde Nanette Bystron von den Zeitreisenden. Sie überreichte Werner ein Buch mit einem Gutschein über einen Besuch von Wilhelm Busch, gespielt durch den Schauspieler Rainer Könnecke.

Angebot begeistert Gäste

Nicht alle Geburtsgäste nahmen an der Feierstunde teil, viele ließen sich gleich von dem Angebot im Außenbereich inspirieren. Die Pfadfinder waren mit Stockbrot und ihrer Kerzenwerkstatt vertreten, die Bürgerstiftung verkaufte Bücher und der Seelzer Brotkorb bot frische Kartoffelpuffer mit Apfelmus an. Wer ein kleines Mitbringsel kaufen wollte, konnte zwischen Honig, selbst gemachten Seifen, Schmuck oder Gestricktem wählen oder die Herstellung von Butter bestaunen.

Doris Dorneiske (81, von links), Gisela Scheidler (83) und Lore Bergmann (83) genießen den Nachmittag und die Oktobersonne. Quelle: Heike Baake

Die Rentnerinnen Doris Dorneiske, Gisela Scheidler und Lore Bergmann hatten es sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich gemacht. Sie freuten sich über das schöne Wetter und die Geselligkeit. Im Heimatmuseum, so berichteten sie, würden sie gern die alten Fotos von der Schule ansehen. „Da sind wir auch drauf“, sagte Scheidler. Dagegen begeisterte sich die achtjährige Emma, die in Begleitung ihrer Großmutter Hedwig Zöllner gekommen war, für ganz andere Dinge. „Hier ist alles so schön wie früher“, sagte sie mit Blick auf einen alten Küchenschrank.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende des Tages zog Werner ein positives Fazit. „Wir sind alle sehr zufrieden – das müssen wir unbedingt wiederholen, aber vielleicht zu einer anderen Jahreszeit, damit wir länger öffnen können“, sagte er.

Von Heike Baake