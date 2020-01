Letter

Der Freundeskreis Musik in St. Michael hat sein neues Jahresprogramm vorgelegt, das am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr mit Bläserkammermusik in Letters Kirche beginnt. Cheyenne Helmdorf (Querflöte), Michael Tewes (Oboe), Matthias Bischoff (Fagott) und Harald Röhrig (Klavier) reisen mit ihrer Musik vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei.

Bläserkammermusik macht im Januar den Auftakt des Programms. Quelle: privat

Freundeskreis ist seit 2001 aktiv

Organisator des Programms ist der 2001 gegründete Freundeskreis Musik in St. Michael, der die kulturelle Arbeit der Kirchengemeinde unterstützt, sagte Kreiskantor Harald Röhrig. Aktuell hat der Freundeskreis 114 Mitglieder, die jeweils einen Jahresbeitrag von 25 Euro zahlen. Dazu kämen Spenden. Durchschnittlich stünden im Jahr etwa 20.000 Euro zur Verfügung, sagte Röhrig. „Viele Konzerte tragen sich selbst.“ Dass die Reihe derart lange Bestand haben würde, sei beim Start nicht absehbar gewesen. „Wir haben anfangs gedacht, wir schauen mal“, sagt Röhrig. Doch das Publikum habe das Programm gut angenommen. Im Schnitt kämen 150 Zuhörer in die Kirche.

Spenden statt Eintritt

Für die meisten Konzerte werde kein Eintritt verlangt und stattdessen am Ausgang um eine Spende gebeten. „Es soll ja jeder kommen können – auch die, die nicht so viel Geld haben“, sagt Renate Laub vom Vorstand des Freundeskreises. Nur hin und wieder gebe es fadenscheinige Gründe, das Portemonnaie geschlossen zu halten, ergänzt Karin Grollich, die ebenfalls dem Vorstand angehört. „Die Mischung ist aber insgesamt so, dass es sich rechnet“, sagt Röhrig. Das Programm sei den Menschen offensichtlich etwas wert. So kämen nicht nur Letteraner, Seelzer und Garbsener, sondern auch Zuschauer aus anderen Kommunen.

Mandoline und Gitarre im Februar

„Romance, Rhythm and Passion“ heißt das neue Programm von Iris Hammer (Mandoline) und Heiko Holzknecht (Gitarre), das sie am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr in die Kirche bringen. Die beiden Musiker spielen Aires antiguos von Eduardo Angulo ebenso wie argentinischen Tangos Nuevo und Ragtimes von Scott Joplin. Zu ihrem Repertoire gehört außerdem Tanzmusik der Renaissance, die sie auf Nachbauten der originalen Instrumente jener Zeit spielen. Der Eintritt ist frei.

Musik für Flöte und Marimba

Das Duo Mélange aus Leipzig verknüpft Einflüsse diverser Musikstile zu einem Gesamtkunstwerk. Almut Unger und Thomas Laukel kombinieren dafür die klassische Querflöte mit einem Marimbafon. Am Freitag, 27. März, arrangieren die Musiker ab 19 Uhr die Musik von Bach, Piazolla, Beethoven, Bizet und anderen neu. Der Eintritt ist frei.

Trio Soave 68 und Kathy Kelly mit Canto Vivo

Im April stehen gleich zwei Konzerte auf dem Programm. Am Karfreitag, 10. April, gestalten Pastor Andreas Hausfeld und das Trio Soave 68 mit Michael Tewes (Oboe, Oboe d’amore), Sven Erdmann (Bariton, Violine) und Harald Röhrig eine musikalische Andacht, bei der auch das heilige Abendmahl gefeiert wird. Zu Gehör gebracht werden ab 15 Uhr Lieder, Kantaten und Instrumentalmusik des Barock und der Romantik. Der Eintritt ist frei.

Kathy Kelly tritt im April mit dem Gospelchor Canto Vivo auf. Quelle: privat

Eine Woche später, am Freitag, 17. April, geben Kathy Kelly ( Kelly Family) und der Gospelchor Canto Vivo unter Leitung von Harald Röhrig bereits zum dritten Mal ein gemeinsames Konzert. Kathy Kelly wird von Pianist Andi Recktenwald begleitet und bringt Stücke aus ihrem aktuellen Tourprogramm. Der Gospelchor singt aus seinem eigenen Repertoire. Dazu kommen gemeinsame Lieder aller Akteure. Karten gibt es im Vorverkauf für 26 Euro unter anderem im Gemeindebüro, Melody Schreibwaren und dem Kulturbüro Garbsen. An der Abendkasse kosten Restkarten 32 Euro.

Swing-O-Matic tritt im Mai auf

Die hannoversche Big Band Swing-O-Matic spielt am Sonntag, 10. Mai, die „Kansas-City-Suite“ von Benny Carter. Der Komponist und Arrangeur hatte im Auftrag von Count Basie die Atmosphäre der Clubs und Bars in der Stadt eingefangen. Jeder Titel hat dabei einen besonderen Stil. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Big Band Swing-O-Matic spielt im Mai in St. Michael. Quelle: privat

Harfenduo und Kinderchormusical

Kompositionen von Franck, Debussy und Ravel sowie französische Harmonien und irische Melodien spielen Anke Franzius und Angela Klöhn am Sonntag, 7. Juni, ab 17 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert des Harfenduos ist frei. Gleich an zwei Tagen – Freitag und Sonnabend, 3. und 4. Juli, wird in der Kirche das Kinderchormusical „Das goldene Kalb“ aufgeführt. Unterstützt werden die jungen Sänger von Profimusikern. Das biblische Stück von Gerd-Peter Münden (Musik) und Brigitte Antes (Text) wird am Freitag um 17 Uhr und am Sonnabend um 15 Uhr gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Vereinsgründung ist geplant

Für den Freundeskreis wird derzeit in Abstimmung mit dem Kirchenvorstand und Stadtkirchenverband die Gründung eines eingetragenen Vereins vorbereitet, sagte Röhrig. Damit solle vor allem den Anforderungen des Finanzamtes Rechnung getragen werden. Am Ziel und Zweck des Freundeskreises, die Förderung der lebendigen musikalischen Arbeit in St. Michael, werde sich nichts ändern, betonte Röhrig.

Die Termine nach den Sommerferien Nach den Sommerferien wird das Programm von Musik in St. Michael am Sonnabend, 5. September, um 17 Uhr mit einem Orgelkonzert fortgesetzt. Andreas Schmidt-Adolf stellt dabei frühe englische und deutsche Musik des 19. Jahrhunderts gegenüber. Der Eintritt ist frei. Die Einführung in das Kantoreikonzert folgt am Freitag, 30. Oktober, um 19 Uhr. Obwohl der Vortrag des Theologen Ernst Lippold eine Theorieveranstaltung sei, kämen wegen der guten und lebendigen Darstellung im Schnitt 70 Zuhörer, sagte Kreiskantor Harald Röhrig. Der Eintritt ist frei. Die Kreiskantorei St. Michael präsentiert am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. November, jeweils um 17 Uhr geistliche Chormusik von Vivaldi und Händel. Die Kantorei wird von Vokalsolisten und dem Kammerorchester Annemarie Michael unterstützt. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro (ermäßigt 13 Euro) und an der Abendkasse 20 Euro (15 Euro). Ihr traditionelles Weihnachtskonzert geben die Chöre und Instrumentalgruppen des Georg-Büchner-Gymnasiums am Sonntag, 6. Dezember, um 17 Uhr. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung unterschiedlicher Musikstile von Klassik bis Pop. Der Eintritt ist frei. Ein Benefizkonzert der Bläserchöre der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Letter, der Vereinigten Liedertafel Letter und Solisten beendet am Sonntag, 13. Dezember, die Reihe. Beginn ist um 17 Uhr. Es werden Spenden für die Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Adveniat gesammelt. tom

Die Kreiskantorei St. Michael wird im November zweimal zu hören sein. Quelle: privat

Von Thomas Tschörner