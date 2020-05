Seelze

Das Musikfestival Seelze (MuSe) wäre in diesem Jahr zum 21. Mal über die Bühne gegangen. Doch die Corona-Pandemie hat den Organisatoren um Robert Leschik und Christoph Slaby einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Es ist ganz einfach Zufall, dass wir das meiste nicht machen können“, sagt Slaby und versucht, sich die Enttäuschung nicht allzu sehr anmerken zu lassen.

Spielstätten stehen nicht zur Verfügung

Insgesamt acht Veranstaltungen hätte die MuSe in diesem Jahr geboten. Start wäre am 4. Juni mit dem Ensemble Deutschland China gewesen. Doch die Gäste aus China hätten abgesagt und sich wegen der Corona-Pandemie gar nicht erst auf die Reise gemacht, sagt Slaby. Damit fiel das Auftaktkonzert ins Wasser. Und schnell wurde klar, dass auch die anderen Programmpunkte keine Chance auf eine Realisierung haben. Das liege jedoch nicht an den Künstlern, sondern an den Spielstätten. „Die Kirchen lassen wegen der derzeit gültigen Corona-Regelungen keine Veranstaltungen zu“, sagt Leschik.

Weder die Kirche St. Martin, die bereits die Konfirmationen verschoben hat, noch das katholische Gotteshaus hätten ihre Räume zur Verfügung gestellt. Während das Händel-Konzert im Atelier von Wolfgang Tiemann wegen der nicht einzuhaltenden Abstandsregeln nicht machbar sei, hätten die Beatles-Tributeband Be4tles und das Bundespolizeiorchester ihre Teilnahme bereits selbst abgesagt.

Moto Harada spielt vor dem Alten Krug

Eine einzige MuSe-Aktion gibt es dann aber doch. Pianist Moto Harada, der als treuer Akteur des Musikfestivals von Anfang an dabei ist und praktisch zur MuSe-Familie gehört, wird am Sonnabend, 4. Juli, unter dem Motto „Piano in the City“ vor dem Veranstaltungszentrum Alter Krug spielen. Dabei handelt es sich genau genommen um drei Konzerte, die um 11, 12 und 15 Uhr beginnen. „Das ist ein öffentlicher Raum, und wir nehmen natürlich keinen Eintritt“, sagt Leschik. Klar sei aber auch, dass auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet werde.

Programm wird auf 2021 verschoben

Slaby räumt ein, dass er Lust gehabt hätte, das eine oder andere doch noch kurzfristig auf die Beine zu stellen. Doch dies sei auch deshalb nicht so einfach, weil niemand wisse, wie sich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen weiter entwickelten. Und nicht zuletzt hätten viele Künstler auch noch andere Termine. Kurzfristig ein ausgefallenes Konzert nachzuholen sei deshalb schwierig.

Nach langer Überlegung hätten sich die Organisatoren daher darauf verständigt, das komplette Festival mitsamt Programm einfach ins nächste Jahr zu verlegen. Zwischen dem 2. und 21. Juli 2021 sollen die Konzerte nachgeholt werden. „Das ist eine superbesondere Situation“, sagt Slaby. Die Termine mit den Künstlern seien schon abgestimmt. Bereits verkaufte Karten würden für die Konzerte im nächsten Jahr gelten, betont Leschik. Aber natürlich könnten die Tickets auch zurückgegeben werden, und die Käufer würden ihr Geld erstattet bekommen.

Von Thomas Tschörner