Seelze - „Thank You For The Music“: Musikschüler nehmen Abba-Song am Bildschirm auf

72 Schüler und Lehrkräfte der Musikschule Seelze haben gemeinsam ein neues Video aufgenommen und veröffentlicht. Alle spielten und sangen am Bildschirm zu Hause den Abba-Song „Thank You For The Music“.