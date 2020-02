Seelze

Die Musikschule präsentiert sich ab sofort im neuen Imagefilm der Stadt Seelze. Der Betrachter erlebt in 145 Sekunden junge und ältere Talente bei konzentrierten Übungen, bei ersten Schritten auf der Bühne und bei Auftritten vor großem Publikum. Bürgermeister Detlef Schallhorn zeigte sich nach der Fertigstellung begeistert. „Ich hatte hohe Erwartungen, aber diese wurden weit übertroffen“, sagte er. Der Film sei viel schöner geworden, als er gedacht hätte.

Realisierung hat drei Monate gedauert

Auch Musikschulleiter Gunter Geweke und seine Vertreterin Katharina Schories sind sehr zufrieden. Von der Idee bis zur Fertigstellung vergingen drei Monate, ein Zeitraum, in dem die Beiden zahlreiche Termine koordinieren mussten. Schories, die auch als Sprecherin bei dem Imagefilm mitwirkte, ist sonst eher mit dem Singen und Aufnehmen von CDs vertraut. „Es war sehr spannend und hat viel Spaß gemacht“, sagte sie. Die Leistungen der Musikschule, aber auch die Vielzahl der angebotenen Instrumente sollen durch den Imagefilm dargestellt werden.

Der Betrachter erhält an den Stationen im Bürgerpark, auf dem Kastanienplatz, in der Leinemasch und vor dem historischen Gebäude Alter Krug Einblicke in die Arbeit der Musikschule. Mehr als 100 Musikschüler aller Altersgruppen sind bei Übungen an Instrumenten, beim Gesangs- und Ballettunterricht sowie bei Auftritten zu sehen. Fast 500 Musikbegeisterte werden derzeit von den Lehrern der Musikschule unterrichtet. Der Imagefilm soll Anfänger sowie Autodidakte motivieren, sich durch Übungen, Proben und Auftritte musikalisch weiterzuentwickeln.

Professionelle Arbeit durch Filmemacher

„Dass die Musikschule Seelze eine hervorragende und rundum professionelle Arbeit leistet, ist weithin bekannt, doch ruft der Film dies eindrucksvoll ins Gedächtnis“, sagte Carsten Fricke vom Stadtmarketing der Stadt Seelze. Filmemacher Yener Selcuk ist auch bei dem neuen Imagefilm für die entsprechenden Bilder und den Zusammenschnitt verantwortlich. Der Hannoveraner hat bereits fünf Imagefilme der Stadt Seelze produziert: „Ausbildung bei der Stadt Seelze“, „Freizeit, Naherholung, Kultur“, „Wohnen und Leben in Seelze“, „Die Stadt Seelze als Arbeitgeber“ sowie „ Freiwillige Feuerwehr Seelze“. „Sie verzeichneten bereits in kurzer Zeit mehrere Tausend Aufrufe und erfuhren sehr viel positive Resonanz“, sagt Fricke.

Der neue Imagefilm soll auch die langfristigen Ziele der Musikschule unterstützen. „Wir wollen, dass jeder in Seelze irgendwann ein Instrument spielt oder singt“, erklärte Musikschulleiter Geweke. Jeder solle mit dem Film angesprochen und vielleicht sogar zu einer Probestunde motiviert werden.

