Seelze

Die Musikschule Seelze hat zu Schuljahresbeginn noch freie Plätze. Weitere Schülerinnen und Schüler können sich für die Unterrichtsfächer Blockflöte, Geige, Gesang, Gitarre, E-Bass, Klavier, Querflöte, Schäferpfeife, Kinderchor, Musical Academy, Ballett und Moderner Tanz anmelden, teilt die stellvertretende Musikschulleiterin Anna-Denis Rheinländer mit.

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, welches Instrument am besten passen, kann sich bei einer kostenlosen Probestunde von den Lehrkräften beraten lassen. Die Probestunde kann unter der Rufnummer (0511) 600 744-88 oder per E-Mail an musikschule@stadt-seelze.de vereinbart werden. Ein Unterrichtseinstieg ist dann ab Oktober oder November möglich. Informationen gibt es zudem unter musikschule-seelze.de.

Von Thomas Tschörner