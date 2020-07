Seelze

Die Sitzplätze des Bier- und Weingartens HochSaison waren alle belegt und das Klavier stand regensicher unter einem Dach. Am Dienstagabend präsentierte die Musikschule Seelze ihr letztes Konzert der vierteiligen Open-Air-Reihe „ Intermezzo“. Eltern und Freunde waren gekommen, um die Darbietungen der 45 Musikschüler zu genießen. „Es wird ein buntes Programm“, versprach Musikschulleiter Gunter Geweke bereits während seiner Begrüßung.

Lampenfieber gehört dazu

Die Saxafonspieler Time 4 Sax, verschiedene Ensemble und viele Solokünstler überzeugten das Publikum mit ihrem Können und brachten Klassik sowie Pop in den Bürgerpark. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit den Klängen der Schäferpfeife. Für Maren Dräger war es der erste Auftritt mit dem Dudelsack, denn erst seit Jahresanfang bekommt sie von Musikschullehrerin Gabi Bode Unterricht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerald ließ sie sich damals während einer Schnupperstunde für das Instrument begeistern. Ein bisschen aufgeregt wäre sie schon gewesen, erzählte sie. Dräger, die zusätzlich auch Geige spielt, war an diesem Abend auch im Irish-Ensemble zu hören.

Leise und temperamentvolle Töne ließen die Klavierspieler erklingen. Unter ihnen waren auch die Grundschülerinnen Marlene und Thalia, die vor ihrem Auftritt ihre Nervosität deutlich spürten. Das merke sie oft an ihrem Kribbeln im Bauch, erzählte Marlene. Ein bisschen Lampenfieber hatte auch die zwölfjährige Kimberly. Die junge Pianistin überzeugte auch als Sängerin und bekam für ihre Darbietung des Titels „Ich wünsche dir“ von Sarah Connor großen Applaus. „Es ist aufregend, wenn man auf einem Podest vor Publikum sitzt“ erzählte sie anschließend.

Musikschullehrerin Nina Karsten weiß, dass die Auftritte für ihre Klavierschüler trotz aller Aufregung wichtig sind und sie in ihrer Entwicklung weiterbringen. Dadurch würden sie motiviert, ein gutes Selbstwertgefühl bekommen und lernen mit kleinen Fehlern umzugehen, erklärte sie.

Musical Academy löst sich auf

Taktgefühl bewies das Publikum beim Queen-Klassiker „We Will Rock You“, den die Saxofonspieler Time 4 Sax mitgebracht hatten. Und beim Gesang der Musical Academy ließen sich die Zuhörer gern in den Orient zu „1001 Nacht“ entführen. Mit einer Bodypercussion verabschiedeten sich die Sängerinnen gleichzeitig auch von ihrer Gesangslehrerin Katharina Schories, die ein Jahr in Erziehungsurlaub geht. „Musical Academy und Stage Chor werden aufgelöst und der Show Chor wird neu gegründet“, verriet Schories. Die Trennung auf Zeit sei für sie sehr emotional und würde ihr auch schwerfallen, gestand sie.

Am Ende des fast 90-minütigen Konzertes waren Musikschullehrer und Schüler gleichermaßen zufrieden. Geweke lobte die Fortschritte der Musiker, die sie trotz der erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie, gemacht hatten. Die Umstellung auf den Onlineunterricht sei von Anfang an problemlos verlaufen, was auch der guten Zusammenarbeit aller Eltern zu verdanken sei.

Von Heike Baake