Letter

Ernst Behmann von der Volkshochschule Calenberger Land erinnert sich noch ganz genau an den ersten Tag in den neuen Räumen in der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Lange-Feld-Straße. „Das war vor rund einem Jahr am 6. August“, sagte Behmann während einer kleinen Feierstunde am Montag, zu der VHS und M...