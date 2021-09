Kirchwehren

Nachwuchs zu finden ist nicht einfach – das wissen viele Vereine und Gruppen. Das ist auch beim Musikzug der Feuerwehr Kirchwehren der Fall. Der geht jetzt neue Wege, um Nachwuchs zu gewinnen. Er macht junge Menschen im Internet auf sich aufmerksam. Auf Youtube stehen seit einigen Tagen im Kanal des Musikzugs Videos online, die „Lust auf mehr machen sollen“, berichtet Pressesprecher Harald Vogt. Dieses Projekt wird durch das bundesweite Programm Impuls gefördert.

Aufregende Dreharbeiten

In Gesprächen mit der professionellen Synchronsprecherin Kirsten Schumann erläutern Musiker und Musikerinnen ihre Instrumente, berichten von ihrem eigenen Zugang zur Orchestermusik und geben Einblicke in die Gemeinschaft des Musikzuges. An einem Sonnabend hieß es immer wieder „Und Action“, um die Interviews sowie Intro- und Outroszenen aufzunehmen. Die neue Erfahrung war mit viel Aufregung verbunden. Folker Rohlfing hat die Dreharbeiten technisch umgesetzt und die Videos geschnitten.

Von Anke Lütjens