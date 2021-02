Seelze

Am Tag nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße in Seelze fällt es Marie Dablah immer noch schwer zu begreifen, was passiert ist. Von einer Minute auf die andere haben die 24-Jährige, ihre Mutter und ihre 19-jährige Schwester alles verloren.

Es war 15.45 Uhr, als in Seelze die Sirene heulte. Dablah war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung im obersten Stockwerk des Hauses. „Meine Mutter und meine Schwester haben geschlafen“, erzählt sie. Irgendwann hätten sie ein Geräusch im Wohnzimmer gehört. Die Mutter sei dann aufgestanden, um nachzusehen. „Durch die Glastür hat sie dann schon die Flammen gesehen“, erzählt Dablah.

Ihre Schwester habe noch schnell Handy und eine Decke genommen und sei hinaus auf die Straße gerannt, wo auch schon viele Nachbarn standen. „Sie haben meine Mutter und meine Schwester davon abgehalten, noch einmal reinzulaufen, um wichtige Sachen zu holen“, sagt die 24-Jährige. Jemand habe der Mutter Hausschuhe gegeben. „Sie hatten ja geschlafen und standen dort im Schlafanzug.“

Gegen 16.10 Uhr kam Marie Dablah zum Haus. „Da war schon alles abgebrannt. Das hat nur wenige Minuten gedauert.“ Weinend hätten sie auf der Straße gestanden. „Wir haben dort gemeinsam mit meiner großen Schwester fast 15 Jahre gewohnt. Und jetzt sind alle Erinnerungen, alle Fotos einfach weg.“ Alle seien sehr mitgenommen, erzählt sie einen Tag später.

Spendenbereitschaft ist groß

Laut Ermittlungen der Polizei hat eine brennende Kerze das Feuer ausgelöst. Es entstand ein Schaden von 150.000 Euro. Drei Personen, darunter Maries Mutter und ihre Schwester, kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

„Wir wohnen derzeit bei meiner großen Schwester in Seelze“, sagt die 24-Jährige. Eine Dauerlösung sei das nicht. Allerdings hätte sie auch schon von einem Klassenkameraden ein Angebot für eine Drei-Zimmer-Wohnung bekommen. „Vielleicht klappt das ja.“ Und auch sonst sei sie überwältigt über die Spendenbereitschaft der Seelzer.

Dablah hatte über das Internet um Spenden gebeten – knapp 500 Euro waren bis Montagabend zusammengekommen. Dazu kommen viele gute Wünsche. „So viele Menschen teilen den Aufruf und sind zum Spenden bereit“, sagt sie. Auch ihre Arbeitskollegen sammelten fleißig.

Zur Galerie An der Beethovenstraße in Seelze ist am Sonntagnachmittag eine Wohnung in Brand geraten. Die Rettungskräfte wurden gegen 15.45 Uhr alarmiert. Die Flammen drohten auf das Dach überzugreifen.

Mittlerweile hat sich zudem der Seelzer Brotkorb eingeschaltet und sammelt Kleidung für die Betroffenen. „Wir müssen bei Null anfangen und stehen vor dem Nichts“, sagt Dablah. Für ihre Mutter bräuchte sie dringend Schuhe in Schuhgröße 41. Daneben Jacken, Pullover und Socken gegen die Kälte. „Und wenn wir dann tatsächlich eine Wohnung haben, müssen wir sie ja auch komplett neu einrichten“, so die 24-Jährige.

Info: Wer spenden möchte, kann sich unter Telefon (05131) 467218 und (05137) 8117213 mit unserer Redaktion in Garbsen und Seelze in Verbindung setzen. Wir geben den Kontakt weiter.s

Von Linda Tonn