Seelze

Ein Anwohner hat die Polizei am Dienstag gegen 18.25 Uhr darüber informiert, dass in einer Wohnung an der Eibenstraße gegen die gültige Corona-Verordnung verstoßen wird. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, stellten die Beamten bei einer Überprüfung fest, dass sich insgesamt fünf Personen im Alter von 15 bis 51 Jahren aus zwei Haushalten gleichzeitig in einer Wohnung aufhielten. Die Polizisten leiteten gegen die Angetroffenen Bußgeldverfahren ein.

Von Thomas Tschörner