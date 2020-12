Seelze

Nach nur zwei Wochen ging im Oktober in der Gemeinschaftspraxis von Hausarzt Micha Alescha Wieghorst in Letter der Grippeimpfstoff aus. „Innerhalb von nur 14 Tagen haben wir 1000 Menschen geimpft“, sagt er. „Das sind so viele, wie in den ganzen Wintermonaten des Vorjahres zusammen.“ Andere Praxen in Seelze berichten Ähnliches. Wer zu diesem Zeitpunkt keine Impfung bekam, konnte sich in eine Liste eintragen – für die nächste Impfstofflieferung. Diese ist nach langem Warten nun in den Seelzer Apotheken und Arztpraxen angekommen. „Wir haben viele Menschen von der Liste abtelefoniert. Doch sie haben sich mittlerweile an anderer Stelle impfen lassen“, sagt Wieghorst.

Mehr Patienten als im Vorjahr

Die Hausärzte habe also derzeit genügend Impfstoff, aber die Patienten bleiben weg. 200 Dosen sind es in Wieghorsts Gemeinschaftspraxis in Letter, 400 in der Hausarztpraxis praxis4 in der Seelzer Innenstadt. Andere Praxen melden ähnliche Vorräte. Bei der Grippeimpfung sei in diesem Jahr einiges anders gewesen als sonst – und auch schiefgelaufen – sagt Wieghorst. Wegen der Corona-Pandemie hätten sich viel mehr Patienten als in den Vorjahren impfen lassen wollen. Schon Anfang September bis Mitte Oktober habe es einen regelrechten Ansturm auf die Seelzer Praxen gegeben, sagt Wieghorst.

Anzeige

Lesen Sie auch: Grippeimpfung im Corona-Jahr: Reicht der Impfstoff für alle?

„Als sich dann Bundesgesundheitsminister im Oktober medienwirksam impfen ließ und auch die Krankenkassen zur Impfung aufriefen, hatten wir schon gar keinen Impfstoff mehr“, so der Mediziner. In seiner Praxis hätte sich mehr als 400 Patienten auf die Warteliste schreiben lassen – doch die Nachlieferungen ließen auf sich warten. „Immer wieder haben die Patienten angerufen und nachgefragt“, sagt Wieghorst. Man habe sie nur vertrösten können. Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) zufolge seien bereits im Januar rund 1,4 Millionen Impfdosen für Niedersachsen bestellt worden – 20 Prozent mehr als im Vorjahr – dazu eine Reserve von 140.000 Dosen. Allerdings seien diese Bestellungen noch vor Corona aufgegeben worden. Nachbestellungen seien in der Regel problematisch, weil die Unternehmen nicht unbegrenzt neue Dosen herstellen können.

Jens Spahn mit Impfpass: „Als sich dann Bundesgesundheitsminister im Oktober medienwirksam impfen ließ und auch die Krankenkassen zur Impfung aufriefen, hatten wir schon gar keinen Impfstoff mehr“, berichten Ärzte. Quelle: Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa

Für Impfung ist es noch nicht zu spät

Doch nun ist auch in den Seelzer Apotheken und Praxen wieder Impfstoff verfügbar und alle, die sich bis jetzt noch nicht impfen lassen konnten, es aber gerne würden, können dafür ihren Hausarzt aufsuchen. „Ich habe bei den Kollegen rumgefragt“, sagt Wieghorst. „In allen Praxen sind noch Dosen verfügbar.“ Es sei auch noch nicht zu spät, um sich vor der kommenden Grippesaison zu schützen, sagt der Mediziner. Die Monate Dezember und Januar seien ausreichend, in der Regel brauche der Impfschutz etwa zehn bis 14 Tage, um sich aufzubauen.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele bei der Impfung zurückgehalten haben, weil sie Risikopatienten den Impfstoff nicht wegnehmen wollten“, sagt Wieghorst. Für den Bereich Seelze seien allerdings alle Hochrisikogruppen, wie etwa Bewohner von Pflegeheimen, geimpft. Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus müssten die Patienten nicht haben, sagt Wieghorst. In seiner Praxis in Letter sowie auch in der Gemeinschaftspraxis an der Hannoverschen Straße in Seelze gäbe es separate Eingänge für die Impfung. Zudem würden Wartezeiten verhindert.

Von Linda Tonn