Die Musik ist seine Leidenschaft: Seit zehn Jahren spielt Malte Ahlborn aus Velber Saxofon und macht sein Hobby jetzt auch zum Beruf. Der Student will später am Gymnasium Musik unterrichten. An der Seelzer Musikschule ist er schon jetzt tätig. Und seit Kurzem leitet er einen Popchor mit 15 Frauen.