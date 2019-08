Seelze

Es summt und brummt derzeit in allen Stadtteilen. Die Jahreszeit bringt es mit sich: Die Wespen sind wieder unterwegs. Keine Sorge: Willi Raabe steht Bürgern, die ein Nest in Garten oder am Haus haben, mit Rat und Tat zur Seite. Ein Anruf genügt, und der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für die Stadt Seelze ist zur Stelle. Er begutachtet die Situation und setzt sich für ein möglichst friedliches Zusammenleben von Wespen und Menschen ein. „Sie haben einen schlechten Ruf, das kann ich nicht verstehen“, sagt Raabe. Seiner Meinung nach ist den Menschen der natürliche Umgang mit den Insekten verloren gegangen. Viele Hauseigentümer hat Raabe in den vergangenen Jahren bereits beraten – und, wenn nötig, das Wespennest behutsam umgesetzt.

Absperrband sorgt für Entspannung

Wespen seien sehr unterschiedlich, erklärt der Naturschutzbeauftragte. Er betont, dass die Hornisse von allen Arten die friedlichste sei. „Manche Wespenart baut ihr Heim lieber bei Tageslicht, eine andere in Höhlen – das kann auch ein Maulwurfshügel auf der Wiese sein“, erklärt Raabe. Da die in der Erde lebenden Wespen sehr geräuschempfindlich ist, kann dies durchaus schon mal zu Problemen führen. Raabe weiß, dass diese Wespen stark auf Erschütterungen reagieren. Das kann auf einer Koppel, auf der sich Pferde aufhalten, für Konflikte sorgen. „Das Problem ist, dass man diese Nester in der Erde nicht umsiedeln kann“, sagt Raabe. Wird er in einem solchen Fall gerufen, empfiehlt er ein rot-weißes Absperrband, das im Durchmesser von acht Metern um das Einflugloch gespannt wird. Das bringe Ruhe für die Wespen, und die Pferde könnten weiterhin außerhalb dieses Bereiches ungestört ihren Auslauf genießen.

Manche Nester können umgesiedelt werden

Auch ein freihängendes Nest in einem Busch am Rande einer Koppel oder Weide kann problematisch werden, wenn die Wespen sich durch ständiges Berühren der Zweige gestört fühlen. „Diese Nester kann man jedoch umsiedeln“, erklärt Raabe. Nicht selten greift trennt er dafür mit einem großen, flachen Küchenmesser das Nest vorsichtig ab. Das Umsiedeln, erklärt Raabe, sei allerdings nur Stück für Stück möglich, das Nest könne nicht in einem Schritt zu weit entfernt werden. Der Naturschutzbeauftragte ist bei solch einer Maßnahme mit Schutzkleidung im Einsatz und trägt zusätzlich einen Imkerhut, der ihn durch ein Gesichtsgitter schützt. „Ich habe eine weiße Jacke und Handschuhe an, zusätzlich binde ich die Ärmel zu“, erklärt er.

Hornissen mögen keinen Trubel

Raabe kann schon an einem Nest erkennen, welche Wespenart dort gebaut hat. Nicht nur das verwendete Material unterscheidet sich, auch die Form des Baus. „Manche bauen nur eine kleine Kugel, so groß wie ein Tischtennisball“, erklärt Raabe. Darin lebten lediglich 30 Wespen. In Seelze sei die gewöhnliche Wespe unterwegs, sagt Raabe. Diese taucht auch in den Bäckereien und Eisdielen zahlreichauf. Nur die Hornisse mag den Trubel der Städte nicht und bevorzugt das idyllische, etwas ruhigere Landleben. Im Almhorster Wald und im Schweineholz wurden daher vom Nabu zahlreiche Hornissenkästen aufgehängt. „Sie werden gesäubert und können im folgenden Jahr wieder angeflogen werden“, sagt Raabe.

Während also die Hornisse sich eher zurückzieht, sorgen ihre anderen Artgenossen zur Sommerzeit für etwas Unruhe in Gärten, Eisdielen und Restaurants. Bei allen Situationen, auch wenn sie noch so unangenehm sind, empfiehlt Raabe jedoch, die Ruhe zu bewahren: „Pusten und Schlagen ist ganz verkehrt, das entspricht zum größten Teil dem Verhalten des Feindbildes der Wespen – dem Bären.“

Natur erschwert Vermehrung

Sollte es doch einmal zu einem Wespenstich kommen, empfiehlt Christina Laake von der Kreuzapotheke sofortiges Kühlen. „Bei einer auftretenden Schwellung hilft manchmal auch ein Gel gegen Insektenstiche“, sagt die Apothekerin, verweist aber darauf, dass bei einem Stich in den Mund sofort ein Arzt aufgesucht werden muss.

Wann Schluss ist mit den kleinen Quälgeistern ist ganz unterschiedlich. Das könne sich, so Raabe, je nach Wetterlage auch bis in den Oktober hineinziehen. In diesem Jahr seien allerdings viel weniger Wespen unterwegs, wundert er sich. Das erkenne er an der Zahl der Anrufer, die sich bei ihm melden. Die Zahl habe sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Woran das liegt, weiß der Naturschutzbauftragte nicht sicher. Allerdings hätten die Wespen nicht mehr so viel Beute wie in den vergangenen Jahren, dadurch werde ihre Vermehrung erschwert. „Das macht mir große Sorgen, denn die Insekten sind für uns sehr wichtig“, erklärt Raabe. Von den Seelzern wünscht er sich, dass sie sich über die Wespen gut informieren, sei es im Internet oder beim Naturschutzbund. „Wenn viele Kleine etwas tun, dann ist es irgendwann etwas ganz Großes.“

Von Heike Baake