Seelze

Willi Raabe, seit 2001 ehrenamtlicher Naturschutzbeauftrager der Region Hannover für Seelze, steht am Mittwoch Abend vor dem Obentrautdenkmal an der Hannoverschen Straße und ist gerührt. Claudia Schüßler, Mitglied des Niedersächsischen Landtages, überreicht dem verdienten Genossen den roten SPD-Ehrenbrief mit Goldprägung als Dank und Anerkennung für Raabes langjähriges, engagiertes Wirken im Rat der Stadt Seelze und für seinen Einsatz für den Umweltschutz, für den er auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert war.

Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen findet das Treffen, an dem auch Seelzes SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhold Heinz, Susanne Richter als stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Bau und Umwelt und SPD-Ratsherr Heinrich Aller teilnehmen, an der frischen Luft statt und nicht in einem geschlossenen Raum. Aber das passt für Willi Raabe besonders gut, schließlich gilt dem „Draußen“ sein besonderes Augenmerk.

Nachwuchs kümmert sich um Umwelt und Klima

Raabe bedankt sich für die Ehrung und berichtet vom Besuch einer Seelzer Schule, wo vor ihm „lauter kleine Gretas saßen und über Klima- ebenso wie Umweltschutz exzellent informiert waren“. Um engagierten Nachwuchs ist ihm also nicht bange. Und, berichtet Raabe, ohne seinen Mitmenschen Schlechtes zu wünschen, hätten sich bereits zwei seiner Ziele zumindest in diesem Jahr erfüllt: Die traditionell feinstaublastigen Aktionen Osterfeuer und Silvesterböllerei müssen coronabedingt ausfallen.

Von Patricia Chadde