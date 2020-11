Seelze

„Ich freue mich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin“, sagt Willi Raabe. Der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze wurde in der Kategorie „Umwelt- und Naturschutz“ für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Bei dem Publikumspreis werden die ersten 50 Plätze geehrt und auch projektgebunden Preisgelder vergeben. Doch Raabe kann sich nicht zu den Gewinnern zählen, denn die für ihn abgegebenen Stimmen reichten nicht aus, um ihm einen der vorderen Plätze zu sichern. Es sei jedoch schon lobenswert, dass er als Einzelkämpfer auf Platz 103 von fast 500 Nominierungen gelandet sei, resümiert der 80-Jährige. Daher sei er für die Unterstützung der Stimmabgaben jedem Einzelnen sehr dankbar.

Lehrpfad für Seelze-Süd

Über das Endergebnis sei er zwar nicht direkt enttäuscht, sagt Raabe. Aber es wäre schön gewesen, wenn er weitergekommen wäre. Für die Verwendung des Preisgeldes in Höhe von 10.000 Euro hatte der Naturschutzbeauftragte nämlich schon eine konkrete Idee. Ein Lehrpfad für alt und jung im Bereich des Arten- und Naturschutzes in Seelze-Süd. Das Aufstellen von Informationswänden zu den Themen Tiere, Pflanzen und Bäume könnte dort den Spaziergängern die Natur näher bringen. „Integrierte Fächer mit Gegenständen zum Befühlen motivieren zum Raten und informieren gleichzeitig “, kann er sich vorstellen. Auch ohne das Preisgeld will der Naturschutzbeauftragte das Projekt nicht aus den Augen verlieren und hofft jetzt auf die Unterstützung der Stadtverwaltung.

Im Rückblick, so Raabe, habe ihn das Onlinebewerbungsverfahren vor zahlreiche Probleme gestellt. Er sei überzeugt, dass andere Teilnehmer des Engagementpreises mit der Technik wesentlich besser vertraut waren. Hilfe holte Raabe sich in seinem Bekanntenkreis. „Ich hatte manchmal nur eine bestimmte Zeichenanzahl zur Verfügung und sollte unter dieser Vorgabe meine Tätigkeit beschreiben“, erinnert sich Raabe. Seine Arbeit, etwa zum Thema Insekten in wenige Worte zu fassen, sei für ihn dabei besonders schwer gewesen.

Jahr war arbeitsintensiv

Auch im nächsten Jahr will sich der 80-Jährige weiter für den Naturschutz einsetzen und Schulen, Kindergärten und Privatpersonen für Beratungen zur Verfügung stehen. Hinter Raabe liegt ein arbeitsintensives Jahr. Allein 143-mal wurde er zu Hausbesuchen gerufen. Ein Schwerpunkt waren dabei Wespennester, die die Menschen besorgt hätten. Aber auch Falken und der Besuch von Schwalben erforderten Raabes Rat bei Landwirten und Hausbesitzern.

Von Heike Baake