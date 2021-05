Seelze

Überdimensionale Drachen am Seelzer Himmel haben bei vielen Beobachtern für Begeisterung gesorgt. Dagegen stößt Willi Raabe die Aktion sauer auf. Der Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze macht auf Nebenwirkungen aufmerksam: In der Brut- und Setzzeit, die noch bis zum 15. Juli dauert, könnten Bodenbrüter durch die Fluggeräte gestört werden.

„Drachen an sich gute Sache“

An sich seien die Drachen eine gute Sache, sagt Willi Raabe. Auch die Abwechslung für die Seelzerinnen und Seelzer findet er gut. Er selbst habe das Spektakel am Himmel ebenfalls beobachtet, sagt Raabe. Positiv bei den Drachen sei der lautlose Flug. Aber die schiere Größe und Form der fliegenden Attraktionen erschrecke die Bodenbrüter im benachbarten Feld und auf der Wiese am Bürgerpark. „Ein Drache ist das Feindbild schlechthin“, sagt Raabe.

Politik soll sich mit Thema beschäftigen

Erschwerend kommt aus seiner Sicht hinzu, dass Zuschauer teilweise sogar mit ihren Autos das benachbarte Landschaftsschutzgebiet befahren haben sollen. Raabe hat sich bereits Unterstützung gesichert. Auch Seelzes NABU-Vorsitzender Friedhelm Ilse sehe die Drachenflüge kritisch, sagt Raabe. Der Naturschutzbeauftragte plant, das Thema Luftraum in die Kommunalpolitik einzubringen und auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Von Michael Scheller