Seelze

Passanten haben am Mittwoch die Abrissarbeiten auf dem Schulhof der Regenbogenschule schon aus größerer Entfernung wahrnehmen können, denn es rumpelte und staubte in ungewohnter Weise. Auf der Baustelle an der Humboldtstraße wirkten zwei Männer: Einer führte die große Baggerschaufel, der andere stand vor den Gebäuderesten und sortierte Metall wie Heizkörper oder die Holzbalken des Dachstuhls auf entsprechende Haufen.

Zur Galerie Volksbücherei, Jugendheim, Stadtarchiv und Hausmeisterwohnung – das Nebengebäude der Regenbogenschule wurde für verschiedene Zwecke genutzt. Entworfen hatte es Architekt und Hochschullehrer Dieter Oesterlen.

Das kleinste Gebäude auf dem Schulhof der Regenbogenschule, das zuletzt Seelzes Stadtarchiv beherbergte, wurde abgerissen. Eine Visualisierung des Burgdorfer Architekturbüros Höhlich & Schmotz zeigt, wie sich der geplante Neubau mit seinen großen Glasfronten in das Gebäudeensemble auf dem Schulgelände einfügen wird. Die Architekten Dirk Höhlich und Christina Gonnsen entwarfen einen stützenfreien Raum, der multifunktional genutzt werden kann. Er soll als Forum und Mensa dienen. Auch eine kleine Bühne für Aufführungen ist eingeplant. Darüber hinaus werden in dem Gebäude Spülküche und Haustechnik untergebracht. Mit Neubau, Erweiterung und Modernisierung der Regenbogenschule zeigt sich Seelze architektonisch so innovativ wie vor sieben Jahrzehnten.

Anzeige

Nach dem Krieg steigen Schülerzahlen enorm

Mancher Seelzer kann sich noch persönlich an die Nachkriegsjahre erinnern oder kennt die Veröffentlichung des Museumsvereins für die Stadt Seelze, welche sich den 1950er Jahren mit dem Band „Wohnungsnot und Aufbruchstimmung“ widmete. In dem Heft wird erzählt, dass am 1. April 1946 rund 538 Volksschüler in Seelze zur Schule gingen. Das war ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges. In den folgenden Jahren schwollen die Schülerzahlen weiter an. Als Kriegsfolge mussten viele Menschen ihre Heimatorte östlich der Elbe verlassen und wurden mit ihren Kindern, zum Beispiel auf Seelzer Höfen einquartiert. Damit der Nachwuchs nicht verhungerte, führte Seelze am 15. April 1946 die Schulspeisung ein, die auch während der Schulferien fortgesetzt wurde. Ein Teller Suppe hatte seinerzeit 300 Kilokalorien. Am 15. April 1946 hatte Seelze 755 Volks- und Mittelschüler, wie Haupt- und Realschule damals genannt wurden. Vier Jahre später waren es bereits 145 Schüler mehr, denn 1950 zählte Seelze 900 Schüler.

Weitere HAZ+ Artikel

Das kleine, quer stehende Gebäude in der Bildmitte ist das Nebengebäude der Mittelschule. Die Luftaufnahme stammt aus den 1950er Jahren. Quelle: Stadtarchiv Seelze

Raumnot führte zum Bau der Mittelschule

Die Raumnot steigerte sich, weshalb ein Schulneubau angedacht wurde. Lehrer und Seelze-Chronist Heinrich Wittmeyer notierte im April 1951: „In dieser Woche wurden die sechs Modelle und Zeichnungen der neuen Mittelschule in einer Volksschulklasse ausgestellt. Die Arbeit des Architekten Oesterlen wurde als Beste gekürt – Oesterlen erhielt auch den Bau. Ein Jahr später, am 7. April 1952, begannen die Bauarbeiten mit Ausschachtungen an der Fröbelstraße, wie die heutige Humboldtstraße damals noch hieß.

Das Nebengebäude der damaligen Mittelschule hatte bis zu seinem Abriss am 27. Mai unterschiedliche Funktionen. Es beherbergte die Volksbücherei und auch ein sogenanntes Jugendheim. Das war der Vorläufer des 1974 errichteten Jugendzentrums an der Marienwerderallee. Später diente es als Hausmeisterwohnung und Stadtarchiv. Zuletzt fand die Ferienbetreuung von Seelzes Grundschülern dort statt.

Mit dem Architekten Dieter Oesterlen, (5. April 1911 bis 6. April 1994) hatte man sich für einen besonderen Architekten entschieden: Oesterlen entwarf und baute neben Seelzes damaliger Mittelschule auch die Wilhelm-Busch-Schule in Hannover Ricklingen (1956-1958), die Chemie-Hörsäle der Technischen Hochschule Braunschweig (1957 - 1959) und das Gymnasium Andreanum in Hildesheim (1960-1962). In Hannover ist er durch den Wiederaufbau der Marktkirche und des Opernhauses, sowie den Umbau des Leineschlosses zum Niedersächsischen Landtag bekannt. Auch das historische Museum stammt vom Reißbrett des Architekten und Hochschullehrers.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde