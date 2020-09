Döteberg

Döteberg soll ein neues Feuerwehrhaus bekommen. Dies schlägt die Stadtverwaltung in einer Vorlage vor, über die die politischen Gremien noch beraten müssen. Der Neubau soll das bestehende Feuerwehrhaus ersetzen, das den aktuellen Anforderungen nicht genügt, und würde nach der derzeitigen Schätzungen rund 1,5 Millionen Euro kosten.

Feuerwehrhaus in Döteberg ist zu klein

Das Feuerwehrhaus in Döteberg ist in die Jahre gekommen. Für moderne Fahrzeuge ist das Haus zu klein. Das aktuell vorhandene Feuerwehrfahrzeug muss schräg in die Halle gefahren werden, weil es sonst zu lang wäre – obwohl es sich schon um ein kleines Modell handelt. Ein ehemals vorhandener Anhänger ist mangels Stellplatz schon vor Jahren aussortiert worden. Zudem entspricht das Gebäude nicht mehr den aktuellen Vorschriften der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK). Bereits vor rund zwei Jahren hatte die Stadt deshalb über einen An- oder Neubau nachgedacht.

Die Stadt verweist darauf, dass die „Brandschutzbedarfsplanung Feuerwehr 2030“ eine Grundausstattung von zwei Fahrzeugen für eine Ortsfeuerwehr vorsieht. Neben einem Löschfahrzeug ist auch ein Mannschaftstransportfahrzeug erforderlich. Die Ortsfeuerwehr Döteberg hat derzeit keine Personalengpässe: 38 Mitglieder sind in der Einsatzabteilung – Tendenz steigend.

Sanierung des vorhandenen Hauses ist schwierig

In Döteberg ist das ehemalige Schulgebäude als Dorfgemeinschaftshaus umgenutzt und für die Ortsfeuerwehr umgebaut worden. Die ehemalige Lehrerwohnung sei 1985 verkauft worden. Die letzte Baugenehmigung stamme aus dem Jahr 1957, erklärt die Verwaltung. Würde für einen Umbau des Bestandsgebäudes ein Bauantrag gestellt, würde der Bestandsschutz entfallen. Dann müssten aktuelle Vorschriften zwingend eingehalten werden. Die Stadt führt eine umfangreiche Liste an Arbeiten auf, wie unter anderem eine getrennte Elektroinstallation, den Nachweis von erforderlichen Stellplätzen und eine Verbesserung des Brandschutzes.

Der ursprünglich von der Feuerwehr Döteberg vorgeschlagene Um- beziehungsweise Anbau des vorhandenen Gebäudes für die Unterbringung eines zeitgemäßen Feuerwehrfahrzeugs könne deshalb nicht umgesetzt werden. Für spätere Anschaffungen von gegebenenfalls größeren Feuerwehrfahrzeugen könne das Haus ohnehin nicht genutzt werden.

Neubau könnte am Neerenfeld entstehen

Die Stadt schlägt für einen Neubau ein Grundstück am Neerenfeld vor, auf dem sich ein Bolzplatz und drei Kleingärten befinden. Der Bolzplatz werde von den Kindern und Jugendlichen des Ortes kaum genutzt. Die Stadt betont zudem, dass die Kleingärten keine Kleingärten im gesetzlichen Sinne seien. Die Fläche des Bolzplatzes würde für ein neues Feuerwehrhaus ausreichen, das in etwa so groß wie das in Velber sein könnte. Allerdings müssten dafür der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Die Kosten für einen Mehrzweckbau für 39 Feuerwehrleute und zwei Einsatzfahrzeuge beziffert die Stadt auf knapp 770.000 Euro. Mit weiteren Kosten, unter anderem für Entwässerung, Stellplätze mit einem eventuellen Waschplatz, Außenanlagen und Erschließung kommt die Verwaltung auf Gesamtkosten von rund 1,5 Millionen Euro. Der Rat hatte bereits rund 795.000 Euro in den Haushalt für die Feuerwehr Döteberg aufnehmen lassen. Wenn das Planungsrecht vorliegt und die Kosten für den Neubau endgültig berechnet sind, soll der Rat das Bauvorhaben beschließen.

Von Thomas Tschörner