Gümmer

Gümmers Ortsbürgermeister Christian Schomburg (CDU) ist positiv gestimmt. Der Ortsrat hat dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Gümmer-West bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Als weitere Gremien müssen nun noch der Ausschuss für Bau und Umwelt und der Rat der Stadt grünes Licht geben – und dann steht dem Baubeginn nichts mehr entgegen. „Schon im März könnten die ersten Bagger kommen“, sagt Schomburg. Damit könnte der im Westen von Seelze gelegene Ortsteil die 2000 Einwohnergrenze, die er bereits einmal überschritten hatte, erneut knacken. Die Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) will dort, nördlich der Osnabrücker Landstraße, unter anderem Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften sowie eine Kindertagesstätte und eine Senioreneinrichtung bauen. Knapp 200 Wohnungen sollen dort entstehen.

Bikerpark liegt auf Eis

Während das Neubauprojekt also in trockenen Tüchern zu sein scheint, ist ein anderes Projekt in Gümmer erst einmal auf Eis gelegt. Die beiden Freunde Philipp Leder und Luca Bieder hatten im Sommer ihren Wunsch geäußert, einen sogenannten Bikerpark in Gümmer zu errichten. Auf dieser Anlage mit unbefestigten Pisten in einem modellierten oder natürlichen Gelände wollten die beiden ihrem Hobby, dem Mountainbiking, nachgehen. Nachdem Verwaltung und auch Politik zuerst Wohlwollen und Unterstützung zugesagt hatten, scheint eine Realisierung dieses Wunsches inzwischen in weite Ferne gerückt. „Alle Grundstücke, die in Frage gekommen wären, sind vom Tisch“, sagt Schomburg. Gründe dafür seien beispielsweise ihre ungeeignete Lage im Landschaftsschutzgebiet oder von Anwohnern geäußerte Bedenken wegen Lärmbelästigung.

Bolzplatz bleibt vorerst geschlossen

Sorge bereitet dem Ortsbürgermeister außerdem der Bolzplatz neben der Feuerwehr. Seit Wochen kann der Platz nicht mehr von Jugendlichen genutzt werden, weil das mit dem Schließdienst beauftragte Unternehmen die Arbeit niedergelegt hat. „Es gibt ein etwa 20 Jahre altes Gerichtsurteil das besagt, dass der Bolzplatz zu bestimmten Zeiten abgeschlossen werden muss“, sagt Schomburg. Auch damals hatten Anwohner sich über Lärm beschwert, und so dürfen Kinder und Jugendliche seitdem nur zu bestimmten Zeiten kicken. Sonn- und Feiertags bleibt der Platz grundsätzlich zu. „Die Stadt ist bemüht, jemanden zu finden, der den Schließdienst wieder übernimmt. Aber das ist schwierig“, sagt der Ortsbürgermeister.

Der Bolzplatz in Gümmer ist seit Wochen geschlossen. Quelle: Privat

Kamera für den Bahnhof gewünscht

Unterstützung aus dem Rathaus wünscht sich Schomburg zudem beim Thema Bahnhof. In der Silvesternacht hatten Unbekannte dort die Glastüren des Fahrstuhls mit massiver Gewalt beschädigt, sodass im Ortsrat erneut der Wunsch nach der Installation einer Überwachungskamera aufkam. Auch seien die Regenrinnen oft so verstopft, dass das Regenwasser überlaufe. Zudem würden Passagiere über die Gleise klettern. „Als Stadt erreicht man bei der dafür zuständigen Deutschen Bahn mehr, als wenn ich als Ortsbürgermeister mich dort melde“, sagt Schomburg.

Ein weiteres Bahnthema, das Gümmer auch in diesem Jahr beschäftigt, ist der Neubau der ICE-Trasse. „Das bleibt ein spannendes Thema. Ich hoffe auf einen ortsverträglichen Bau, gerne ganz weit weg.“

Von Sandra Remmer