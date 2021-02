Seelze

Immer mehr Menschen setzen beim Einkauf und bei ihrer Ernährung auf regionale und saisonale Lebensmittel. Mit der Marktschwärmerei „Marktplatz Seelze-Süd“ soll es nun auch in Seelze eine dezentrale Anlaufstelle geben, wo Verbraucher gut und fair produzierte Lebensmittel abholen können, die sie zuvor im Internet bestellt und bezahlt haben. Als künftiger Gastgeber der Schwärmerei möchte Reinhard Krapf bald an den Start gehen. Voraussetzung dafür allerdings sind 150 registrierte Nutzer, die den Lebensmittellieferanten einen gewissen Absatz garantieren.

Reinhard Krapf will in Seelze-Süd eine neue Marktschwärmerei aufmachen. Quelle: Privat

Produzenten und Kunden zusammen bringen

„Das Ziel von Marktschwärmer ist es, einen fairen Marktzugang für Landwirte und Lebensmittelproduzenten zu fördern und diesen einen direkten und vertrauensvollen Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden zu ermöglichen“, erklärt Krapf das Prinzip der Marktschwärmerei. In der Marktschwärmerei von Reinhard Krapf finden potenzielle Kunden künftig unter anderem verschiedene Brotsorten, Geflügel, Käse, Gemüse, Kartoffeln, Milchprodukte und Obst – je nach Saison.

Abholstation in Seelze-Süd

Das Prozedere ist ganz einfach. Auf der Internetseite Marktschwärmer.de können Interessierte sich anmelden und der Schwärmerei beitreten. Im Onlinekatalog können die gewünschten Lebensmittel dann ausgesucht und in den Warenkorb gelegt werden. Bezahlt werden die Lebensmittel ebenfalls per Onlinezahlung. Anschließend können die bestellten Waren jeweils den darauffolgenden Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr an der Straße Am Markt in Seelze-Süd abgeholt werden. Dort will Reinhard Krapf einen Lebensmittelübergabepunkt einrichten will.

Von Sandra Remmer