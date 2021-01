Seelze

Auch in diesem Jahr sind Seelzer zum Neujahrsempfang von Stadtverwaltung und Gemeinschaft Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) eingeladen. Die Form des Empfang am Sonntag, 17. Januar, um 11 Uhr wird in mehrfacher Hinsicht zur Premiere. So wird die Veranstaltung erstmalig per Livestream ins Internet übertragen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mittels Onlineneujahrsempfang alle gemeinsam in das neue Jahr starten können“, sagt Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos). In den zurückliegenden Jahren konnten jeweils rund 300 Gäste am Empfang im Rathaus, dem Foyer der Hannoverschen Volksbank oder zuletzt erstmals im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums teilnehmen.

Anzeige

Eigener Bildschirm statt Rathaus oder Forum

Weil eine vergleichbare, physische Versammlung derzeit nicht möglich ist, soll der Neujahrsempfang 2021 als Livestream stattfinden, was einer noch größeren Zahl an Zuschauenden die Teilnahme ermöglichen wird. Schließlich entfällt die räumliche Begrenzung. „Uns war es wichtig, eine coronakonforme und zeitgemäße Umsetzung zu finden“, sagt HGS-Vorstand Thomas Meyer. Zugleich wollen die Veranstaltenden ein klares Signal für Seelzer und die hiesige Wirtschaft setzen. „Es ist unser gemeinsames Ziel, aktuelle Herausforderungen zu meistern und deshalb zuversichtlich nach vorne zu blicken“, erläutert der HGS-Vorsitzende das rund 40-minütige Programm.

Neuer Imagefilm feiert Premiere

Neben den Neujahrsansprachen von Schallhorn als Bürgermeister und Meyer als HGS-Vorsitzendem werden unterhaltsame filmische Grüße aus allen Stadtteilen präsentiert. Auch ein musikalischen Beitrag der Musikschule Seelze wird nicht fehlen. Ein weitere Premiere ist die Erstaufführung des neuen Imagefilms „Unser Ehrenamt in Seelze“, der mit Spannung erwartet wird.

Der gemeinsame Onlineneujahrsempfang wird über den Youtube-Kanal der Stadt Seelze auf der Seite www.youtube.com/user/stadtseelze erfolgen und rund 20 Minuten vor der Übertragung freigeschaltet. Der direkte Zugriff zum Livestream ist über www.youtube.com/watch?v=ntmVAsrVXdw möglich. Weitere Informationen zum Onlineneujahrsempfang gibt es zusätzlich auf den Internetseiten www.seelze.de und www.hgs-seelze.de.

Von Patricia Chadde