Weil seit Montag Schulen und Kindertagesstätten in Seelze geschlossen sind, hat die Stadtverwaltung für Eltern in Pflegeberufen, bei der Polizei und im Rettungsdienst eine Notbetreuung eingerichtet. Bislang wird sie eher selten nachgefragt.

Seelze - Notbetreuung in Kitas und Schulen wird bislang kaum nachgefragt

