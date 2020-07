Letter

Der überdachte Grillplatz am Ufer des Zweigkanals, wo früher Letters Freibad war und jetzt das örtliche Jugendzentrum ist, liegt idyllisch. Das finden offenbar auch zahlreiche Nutzer der Feuerstelle an der Klöcknerstraße. Allerdings wird von den Grillfreunden auch viel Unrat zurückgelassen. Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth erwartet, dass die Nutzer ihren Müll wieder mitnehmen.

Grillfreunde sind vor Blicken geschützt

Der Platz ist kaum einsehbar. Nachbarn gibt es auch nicht, abgesehen vom Motor Sport Club Seelze im ADAC, dessen Gelände nördlich des Jugendzentrums liegt und vom Kanalgrundstück aus nicht einsehbar ist. So haben Gruppen die Gelegenheit, am Kanalufer entspannt zu grillen, ohne jemanden zu stören. Zugleich entsorgen dort Müllfrevler ihren Unrat und auch das fällt erst auf, wenn sich die Berge türmen. Mülleimer sind direkt am Grillplatz vorhanden. Weshalb also jede Woche Montag Mitarbeiter der Seelzer Stadtverwaltung anrücken müssen, um die auf der Wiese weiträumig verteilten Hinterlassenschaften fachgerecht zu entsorgen, bleibt rätselhaft. „Das ist so ärgerlich“, regt sich jedenfalls Letters Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth über die Nachlässigkeit mancher Grillplatz-Nutzer auf. Wer die Umweltsünder sind, lässt sich nicht sagen. „Ich sehe da ganz unterschiedliche Menschen beim gemeinsamen Grillen zusammensitzen“, hat Hackbarth beobachtet. Da der Grillplatz an der stark frequentierten Radwegverbindung von Letter nach Hannover liegt, kommt der Ortsbürgermeister immer wieder an dem Grundstück vorbei.

Anzeige

„Wenn man seine Sachen dahinschleppt, kann man die Reste doch auch wieder mit zurücknehmen“, findet der Kommunalpolitiker und appelliert an den Gemeinsinn der Nutzer. Er möchte nicht, dass die weitere Existenz des schön gelegenen und kostenlosen Freizeitangebotes durch rücksichtslose Nutzer gefährdet wird.

Von Patricia Chadde