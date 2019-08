Seelze

Wegen der Obentraut-Zeitreise ist der Grillplatz im nördlichen Bürgerpark Seelze in Verlängerung der Marienwerderallee am Freitag, 30. August, für andere Nutzer gesperrt. Reitergeneral Michael von Obentraut und mehr als 30 weitere Darsteller tauchen an diesem Tag ab 19 Uhr mit ihrem Publikum in das Jahr 1625 ein und nutzen den Grillplatz als einen Schauplatz ihres szenischen Spiels. Dazu wird der überdachte Grillplatz bereits ab dem Nachmittag umgestaltet. Andere Gruppen können ihn daher nicht nutzen.

Auch die sogenannte Zirkuswiese im nordöstlichen Bereich sowie das Steinfeld und der Birkenhain im östlichen Teil des Bürgerparks sind für die Aufführung reserviert.

Nach dem Start vor dem Eingang der Kristalltherme Seelze wird der gesamte Bürgerpark für einen Abend zur Bühne. An den verschiedenen Stationen erleben die Zuschauer bei freiem Eintritt unterhaltsame und spannende Szenen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

