Eine Premiere können die Zuschauer am Freitag, 27. August, um 19 Uhr im Biergarten HochSaison in Seelze erleben: Erstmals gastiert dort die „Zeitreise“ mit Ritter Michael von Obentraut und Gefolge. Die Akteure in historischen Kostümen versetzen die Besucher zurück ins Jahr 1625.