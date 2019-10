Lohnde

Im Musical „ Bach forever“ lässt der ökumenische Projektchor am Sonntag, 20. Oktober, den alten Johann Sebastian Bach von seinem Denkmalsockel steigen. Eine Gruppe Jugendlicher weiht ihn bei der Aufführung in der Kirche Zum Barmherzigen Samariter in die Geheimnisse von Pop, Hip-Hop und Rap ein und erfährt im Gegenzug den einen oder anderen Schwank aus Bachs Jugend.

Bach erzählt von handfesten Keilereien

Dazu gehören der 400 Kilometer lange Fußmarsch von Arnstadt nach Lübeck, um den Starorganisten Dietrich Buxtehude zu besuchen, der Streit mit den Arnstädter Kirchenoberen wegen einer eigenmächtigen Urlaubsverlängerung, das freche Orgelspiel und handfeste Keilereien. Gespickt mit Wörtern aus dem Hip-Hop-Jargon fühlen sich die Internet-Kids mittendrin und erleben Unglaubliches.

Rezitative, Arien und Gangster-Rap

Die raffinierte Stilmischung, die dem Komponisten Thomas Gabriel dazu eingefallen ist, hätte wohl auch Bach zugesagt. Zwischen Rezitativen und Arien im original Thomaskantorsound gibt es Gangster-Rap vom Prügelpartner Geiersbach, und zum Kinderlied von den fleißigen Handwerkern wird eine Orgel-Instrumenten-Attrappe aufgebaut. Der Anfang der berühmten d-Moll-Toccata erklingt, und ein Jungentrio verzaubert das Publikum mit dem Song „Der Intoneur hat’s wirklich schwör“.

Neben dem Bariton Jan-Henrik Behnken, dem ökumenischen Projektchor Lohnde sowie zahlreichen Kindern und Jugendlichen wirkt auch ein Instrumentalensemble bei dem Musical unter der Leitung von Wilfried Müller mit. Das Musical wird bei freiem Eintritt am Sonntag, 20. Oktober, ab 17 Uhr in der Lohnder Kirche an der Mechthildstraße 4 aufgeführt.

Von Heike Baake