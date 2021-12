Letter

Die Polizei Seelze ist am Freitag um 12 Uhr zu einem Einsatz an der Lange-Feld-Straße gerufen worden. Anwohner hatten dort ausgelaufenes Öl in größerer Menge entdeckt.

Öl fließt in dieKanalisation

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, lief – bedingt durch den Regen – bereits in nicht abschätzbarer Teil des Öls in die Kanalisation. Die Polizeibeamten forderten darauf Verstärkung an und riefen Feuerwehr, Wasserschutzbehörde und Stadtentwässerung. Die Rettungskräfte dichteten einen Kanaleinlauf notdürftig ab. Dafür musste die Lange-Feld-Straße halbseitig gesperrt werden. Die Polizei regelte indes den Verkehr, konnte Behinderungen jedoch nicht vermeiden.

Wer beobachtet hat, wie das Öl auf die Straße gekommen sein könnte, wird gebeten, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 bei der Polizei in Seelze zu melden.

Von Sandra Remmer