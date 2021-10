Seelze

„Es handelt sich hier um eine Ausgrenzung aufgrund einer Schwerbehinderung, das ist Diskriminierung“, sagt Helena Lickei (42). Die Hannoveranerin möchte gern die Königliche Kristall-Therme besuchen, bekommt aber keinen Zutritt.

Aufgrund psychischer Probleme ist Lickei im Besitz eines Schwerbehindertenausweises und verfügt ebenfalls über ein Attest, das sie vom Tragen einer Maske befreit. Der Zugang zur Königlichen Kristall-Therme wird ihr allerdings ohne Mund-Nasen-Schutz nicht gewährt. „Sie haben gesagt, dass sie keine Besucher ohne Maske hereinlassen dürfen“, berichtet Lickei. Das habe sie in diesem Moment psychisch völlig überfordert.

Ausgrenzung und Diskriminierung

Lickei verbringt viele Wochenenden bei ihrem Seelzer Freund und würde sehr gern regelmäßig das Thermalbad mit seinen Angeboten nutzen. Das Tragen einer Maske, so erklärt sie, würde bei ihr allerdings schwere Panikattacken auslösen. Das Ganze sei für sie ein emotionaler Konflikt: Entweder würde sie nicht reingelassen und ausgegrenzt oder sie bekomme alternativ die Attacken.

Auch, dass sie bereits zweimal geimpft sei, würde ihr in diesem Fall nichts nützen. Diese Ausgrenzung und Diskriminierung, so erklärt sie, würde ihren gesundheitlichen Zustand weiterhin verschlechtern. „Mein Attest zur Maskenbefreiung ist an meinen Schwerbehindertenausweis gebunden, das kann man nicht ablehnen“, versichert sie. Dass gerade eine Pandemie ausgebrochen sei, könne sie nicht ändern, aber weiterhin am sozialen Leben teilhaben, das sei ihr sehnlichster Wunsch. Unverständlich findet Lickei, dass Kindern der Zutritt zur Therme ohne Maske erlaubt sei. „Das kann ich zwar nachvollziehen, aber schließlich könnten auch sie das Virus verbreiten“, sagt sie. Ihr vorrangiges Ziel sei nun, aufzuklären und Diskriminierung aufzuzeigen.

Ausnahmen sind nicht möglich

Gerd Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Kristallbäder AG in Erlangen bedauert diesen Vorfall, sieht aber für sich keinen Handlungsspielraum. „Im Foyer und im Bereich der Umkleidekabinen besteht in unserem Haus eine Maskenpflicht“, erklärt er. Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gäbe es Verordnungen, die er in seinen Häusern erfüllen müsse. Eine Ausnahme sei nicht umsetzbar.

Ohnehin sei die derzeitige Situation schon sehr problematisch, da viele Gäste kein Verständnis für die Regeln zeigen und ihren Unmut an dem Personal auslassen würden. „Da ist dann auch durchaus mal der Einsatz des Sicherheitspersonals erforderlich“, erklärt Bittermann. Und das sei immerhin bei 20 Prozent der Besucher der Fall.

„Wenn ich eine Ausnahme mache und Sonderregeln zulasse, dann habe ich noch mehr Probleme“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Er wünsche sich, dass sich alle solidarisch zeigen und den Weg von rund 40 Metern vom Eingang bis zur Umkleidekabine mit Maske zurücklegen. Das sei, so Bittermann, aus seiner Sicht für jeden zumutbar. Corona sei noch nicht verschwunden, ergänzt er. Bei Abweichungen von den Regeln müsse er auf sein Hausrecht bestehen. Sein Ziel sei es auch weiterhin, sein Personal so gut wie möglich vor dem Virus zu schützen.

Auch Sonja Wendt, Pressesprecherin der Region Hannover, bestätigt, dass die Entscheidung der Kristalltherme unter das Hausrecht falle. „Die Therme kann selbst entscheiden, wer rein darf und wer nicht“, erklärt sie. Wendt schlägt in solchen Situationen immer ein Gespräch der Betroffenen miteinander vor. Die Verantwortung läge in diesem Fall nicht bei der Region Hannover.

Von Heike Baake