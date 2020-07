Harenberg

„Endlich ist wieder Kultur in der Kirche zu hören“, sagt Knut Werner, Veranstalter der Kulturreihe 12x K, voller Freude. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Reihe, die am jeweils am 12. Tag des Monats in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg läuft, seit März pausieren müssen. Auch die Künstler, die am Sonntagabend die Zuhörenden begeisterten, freuten sich, endlich wieder vor Publikum zu spielen. „Es ist eine große Freude, dass Musik wieder stattfinden kann“, sagte Ahed Nofal, der die orientalische Kurzhalslaute Oud spielt. Nofal und Hadi Andywhi, die beide aus ihrem Heimatland Syrien fliehen mussten, lernten sich vor zweieinhalb Jahren in Deutschland kennen. Seitdem begeistern sie als Old Damaskus Duo ihr Publikum mit neu-klassischen Instrumentalformen der orientalischen Musik. „Wir versuchen, verschiedene Musikrichtungen zu vereinen“, sagte Nofal. Im Januar hat er schon einmal in der Abendkirche in St. Barbara gespielt.

Rhythmus reißt mit

Das Duo eröffnete den Abend mit einem arabischen Klassik-Stück. Es folgten türkische Tänze und ein gemischtes Stück aus verschiedenen Kulturen. Andywhi spielt vier verschiedene Schlagzeuginstrumente und beeindruckte mit herausragendem Rhythmusgefühl. Die rhythmischen Klänge ließen kaum einen Fuß ruhen. „Jetzt fahren wir nach Ägypten und spielen einen ägyptischen Tanz. Es war eines der ersten Stücke, die ich auf der Oud lernte und ich spiele es immer noch, weil es wirklich Spaß macht“, sagte Nofal und leitete damit das letzte Stück des Abends ein. „Bei so toller Musik fragt man sich doch, wie in Syrien Krieg sein kann“, sagte Werner abschließend. Im Anschluss gab es eine zweite Veranstaltung, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten und sich möglichst viele Gäste von den rhythmischen Klängen des Damaskus Duos in den Orient entführen lassen konnten.

Von Luca Wiggers