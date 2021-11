Letter

Den 3. August in diesem Jahr wird Lukas Bauser vermutlich niemals in seinem Leben vergessen. Als einziger deutscher Turner gewann der 28-Jährige an diesem Dienstag eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio für das deutsche Team. Am Freitag hat er sich und das silberne Edelmetall den künftigen Sportabiturientinnen und Sportabiturienten am Georg-Büchner-Gymnasium vorgestellt.

„Jeder landet mal in einem Tal“

„Steckt euch Ziele und glaubt an euch“, gab er den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg. Und während Bauser von seinem Werdegang erzählte, wurde den Gymnasiasten schnell klar, was der junge Athlet damit meinte. Bauser erzählt von seinem Alltag, dem Training in der Turnhalle, der Teilnahme an Wettkämpfen und wie es überhaupt dazu kam, dass er sich mit zehn Jahren dafür entschieden hat, das Turnen zum Hauptinhalt seines Lebens zu machen.

Er spricht von Niederlagen, aus denen er gestärkt hervorgegangen ist und macht damit Mut. „Jeder landet mal in einem Tal.“ Bauser berichtet von neunmal Training in der Woche zu Schulzeiten, unzähligen Stunden in der Turnhalle, ein Leben voller Disziplin und Ehrgeiz – der Preis ist hoch in dieser Liga.

Kampf zurück in die Turnhalle

Ein Aufschrecken ging durch die Reihen im Forum, als auf der im Hintergrund aufgebauten Leinwand die Szene ablief, bei der Lukas Bauser während einer Übung plötzlich vom Barren abrutscht, stürzt – und schließlich aus der Turnhalle getragen wird. Kreuzbandriss und ein völlig zerstörter Außenmeniskus markieren die weitere Karriere des Turners mit einem großen Fragezeichen. Operationen, Physiotherapie und der eiserne sowie mühsame und schmerzhafte Weg zurück in die Turnhalle folgen. Nicht aufgeben und sich zurück kämpfen, so lautet Bausers Devise, die er den Jugendlichen mitgibt. Denn seinen Traum auf eine Teilnahme und vielleicht sogar eine Medaille bei den Olympischen Spielen habe er niemals aufgegeben.

Schüler stellen viele Fragen

Es sind viele Fragen, die die Schülerinnen und Schüler dem 28-Jährigen im Anschluss an seinen Vortrag stellen, und die Bauser gerne beantwortet. Schon zu Beginn seines Besuchs hat man sich schnell auf das „Du“ geeinigt, und tatsächlich wirkt der durchtrainierte Sportler mit Jeans und Kapuzenpullover kaum älter als die Gymnasiasten, die vor ihm sitzen.

Es ist eine gelöste und entspannte Atmosphäre, in der sich alle auf Augenhöhe befinden. Welche Vorbilder hast du? Welche Ziele hast du? In welchem Verein trainierst du? – das sind zum Beispiel Fragen, die die künftigen Abiturienten interessieren. Auch die Frage, ob für Bauser ein Weggang aus Deutschland in ein Land in Frage käme, in dem Turner besser bezahlt werden, wird gestellt.

Schüler fragen nach Doping beim Turnen

„Wir haben im nächsten Halbjahr das Thema Sport und Gesellschaft. Da geht es auch um das Thema Doping“, erzählt einer der Schüler und möchte wissen, ob das Thema Doping auch beim Turnen von Bedeutung ist. „Eher selten“, sagt Bauser. Bei sechs verschiedenen Geräten sei es eher so, dass ein durch Doping herbei geführter Vorteil bei einem der Geräte bei einem anderem durchaus zu einem Nachteil führen könne. Grundsätzlich gäbe es Sportarten, bei denen das Thema eine höhere Bedeutung habe.

Von Sandra Remmer