„Hier ist Seelze drin“: Unter dieser schlichten Überschrift will die Seelzer Stadtverwaltung alle Betriebe und Hilfsangebote im Seelzer Stadtgebiet zusammenbringen und ihnen auf einer Onlineplattform die Möglichkeit geben, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Viele Läden im Stadtgebiet haben die Schließungen und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hart getroffen.

Zwar sind seit dem 20. April Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmeter wieder geöffnet –Kunden kommen vielerorts aber nur zögerlich. „Gerade im Hinblick auf die Kontaktbeschränkungen und der Tatsache, dass viele Menschen versuchen, Menschenansammlungen aus dem Weg zu gehen, bleiben Abhol- und Lieferangebote nach wie vor wichtig“, sagt der Wirtschaftsförderer der Stadt, Michael von Dewitz.

20 Eintragungen seit dem Start

Auch dafür soll die Plattform im Internet eine zusätzliche Hilfe sein. „Dieses Portal bietet allen Gewerbetreibenden in Seelze eine kostenfreie Plattform, ihr aktuelles eventuell abgewandeltes Angebot zu bewerben“, sagt von Dewitz. Über eine Eingabemaske können Unternehmen ein eigenes Profil anlegen und Öffnungszeiten und aktuelle Angebote veröffentlichen. Alternativ können sie ihr Angebot auch unter Telefon (05137) 828410 der Wirtschaftsförderung mitteilen.

20 Dienstleister, Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und auch Hilfsinitiativen haben sich bisher auf der Internetseite eingetragen. So findet man etwa auch eine Liste von Adressen, an denen man Alltagsmasken kaufen kann. „Es werden stetig mehr“, sagt der Wirtschaftsförderer. Er hofft, dass viele Kunden das Portal zur Information und zur Kontaktaufnahme nutzen.

Mit nur wenigen Klicks können sich die Unternehmen ihr eigenes Profil anlegen. Quelle: Screenshot www.hieristseelzedrin.de

Eine ähnliche Idee hatte bereits der Döteberger Unternehmer Stephan Pinkerneil: Auf Instagram hat er zu Beginn der Corona-Krise die Initiative „ Seelze bleibt stark“ gegründet. Auch hier sollen sich Seelzer Unternehmen und Geschäftsleute zusammentun. Mehr als 680 Abonnenten hat die Seite bereits. Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt betont, dass sie jede Privatinitiative begrüße, die dazu beitrage, der Seelzer Wirtschaft in dieser schwierigen Situation zu helfen. „Je breiter die Zusammenarbeit ist, desto besser“, sagt sie.

Informationen auf der Internetseite

Volkhardt weist darauf hin, dass die Wirtschaftsförderung den Gewerbetreibenden auch über die Onlineplattform hinaus, mit Rat und Tat zur Verfügung stehen will. Alle Informationen und Hilfsangebote für die Wirtschaft von Bund, Land und weiteren Institutionen sind auf der Internetseite der Stadt Seelze zusammengetragen und werden laufend ergänzt und aktualisiert.. Die Wirtschaftsförderung berät darüber hinaus unter Telefon (05137) 828480 sowie (05137) 828410 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-seelze.de.

Von Heike Baake und Linda Tonn