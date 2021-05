Seelze

Engin Sahin, Inhaber des Restaurants Hafenblick, hatte im Mai einen leeren Kochtopf an den CDU-Bürgermeisterkandidaten Gerold Papsch übergeben. Damit beteiligte sich der Wirt an der bundesweiten Protestaktion der Gastronomie, die angesichts geschlossener Gaststätten und Restaurants auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen wollte. Die Töpfe sollten von den Adressaten mit Ideen zur Verbesserung der Situation gefüllt werden. Jetzt hat der Christdemokrat den Topf zurückgegeben. „Schnelle Lösungen und gezielte Ideen waren die Forderungen der Gastronomen an die Politik“, sagt Papsch.

Abschaffung der Testpflicht im Freien gefordert

Auf einem DIN-A 4-Blatt hat Papsch seine Vorschläge in den Topf gelegt. „Verständliche Regeln, Außengastronomie ohne Testpflicht, öffnende Innengastronomie, Dialog zwischen Stadt und Gastronomie und eine Portion Optimismus“, sind die Stichwörter. Weniger als einen Monat nach der Übergabe des Topfes sei aufgrund sinkender Inzidenzzahlen eine Öffnung der Außengastronomie wieder möglich. Damit könnten auch beim Hafenblick die Gäste wieder Platz nehmen, sagte Papsch. Als nächstes müsse die Testpflicht in der Außengastronomie fallen. „Das Ansteckungsrisiko im Freien ist bei genügend großen Abständen sehr gering.“ Mit negativem Test und Check-in per App müsse dann auch die Öffnung der Innengastronomie wieder möglich sein.

Große Veranstaltung soll helfen

„Auf kommunaler Ebene möchte ich mit den Gastronomen ins Gespräch kommen“, sagte Papsch. Im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister wolle er die Seelzer Wirte einladen und gemeinsam überlegen, was die Stadt für die Gastronomie in der Stadt tun kann. „Vorstellbar wäre eine weitere große Veranstaltung in Seelze wie etwa ein Open-Air-Kino“, sagte Papsch.

Von Thomas Tschörner