Seelze

Attraktive Ideen zum Dekorieren, handgefertigte Kleidung und zahlreiche Accessoires – zum 27. Kunsthandwerkerinnenmarkt werden am Sonntag, 8. März, 2000 Besucher im Schulzentrum erwartet. Er ist der größte dieser Art im gesamten Stadtgebiet und hat sich mit seinem jährlichen Angebot zum Internationalen Frauentag als regionsweiter Aussteller- und Publikumsmagnet etabliert.

Umfangreiches kreatives Angebot

„Ich habe 110 Bewerbungen für die 80 Stände erhalten“, sagt Organisator Andreas Köhler von der Kulturförderung der Stadt Seelze erfreut. Die Angebotspalette reicht von Genähtem aus Leinen über Seife, Kleidung, Geschenkverpackungen, Schmuck, gedrechselte Kugelschreiber sowie Keramik-, Glas- und Holzarbeiten bis hin zu Osterschmuck wie Gestecke, Heukränze und Baumstammhasen.

Das Grundkonzept des Marktes, so Köhler, habe sich seit 1994 nie geändert. Damals übernahm er das Projekt von der Frauenbeauftragten. „Es ist ein Spezialmarkt für das interessierte Publikum“, so Köhler. Ihm sei wichtig, dass der Kunsthandwerkerinnenmarkt trotz der erreichten Größe und Vielfalt überschaubar bleibe und einen persönlichen Kontakt ermögliche.

Anfertigen von Kinderbekleidung ist Hobby

Die Ausstellerinnen aus der Region Hannover sowie aus Minden, Braunschweig und Seelzes polnischer Partnerstadt Mosina wissen das zu schätzen. „Viele Besucher kenne ich inzwischen persönlich, und dadurch ist es fast familiär“, beschreibt Wiebke Blume die Atmosphäre. Ihre erste Teilnahme am Markt, bei der sie ihre selbst genähte Kinderkleidung anbot, liegt bereits drei Jahre zurück. Sie habe gemeinsam mit zwei Freundinnen ihr Angebot seitdem weiter ausgebaut und ihre selbst gestrickten und genähten Kleidungsstücke unter anderem auf der Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover ausgestellt und verkauft. „Wir haben mittlerweile sogar ein eigenes Label“, erzählt Blume. Dennoch bliebe das Anfertigen der Kleidung ein abendliches Hobby, dessen Ergebnis sie sehr gern auf dem Markt in Seelze präsentiere.

Aufwendige Skulpturen entstehen in der Glashütte

Ganz ähnlich bewertet Irene Cholewinski den Kunsthandwerkerinnenmarkt. „Ganz besonders ist, dass immer sehr viele aufgeschlossene und sehr interessierte Besucher da sind“, sagt die Glaskünstlerin. Hinzu komme die gute Organisation, die dank eines eingespielten Teams stets unkompliziert sei. Komplizierter würden dagegen ihre teils aufwendigen Glasskulpturen und Gebrauchsgegenstände ausfallen. Zum Anfertigen von Schalen nach der sogenannten Graaltechnik fahre sie eigens in eine Glashütte. Das Glasschmelzen und Glasblasen für viele ihrer Skulpturen und Objekte könne dagegen in ihrer kleinen heimischen Werkstatt, auch mithilfe des dortigen Schmelzofens, erfolgen. Rentabel sei der Verkauf angesichts der Kosten und des Aufwands aber nicht. „Wenn ich den tatsächlichen Preis dafür nehmen würde, würde wohl keiner mehr etwas kaufen, aber es macht mir ja auch einfach Spaß“, berichtet sie.

Socken und Mützen für Puppen

Das kann auch Helge Fröhlich, die Puppenbekleidung anfertigt, bestätigen. Bis zu eineinhalb Stunden stricke sie allein an einem Paar Socken. An Hosen und Pullovern sowie Mützen arbeite sie oft deutlich länger. Für Fröhlich ist das Stricken eine Leidenschaft, auf die sie sich gern konzentriert. „Nebenbei höre ich schon mal einen Radiokrimi, aber ich bin auch jemand, der absolute Stille beim Stricken liebt“, verrät sie.

Wie seit dem ersten Markt im Jahr 1993 versorgt der Verband der Südstadtfrauen die Besucher mit Kaffee und Kuchen, den die Ausstellerinnen spenden. Anne Wylenga leitet diese Gruppe seit der Premiere. Der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs ist für einen sozialen Zweck in Hannover bestimmt.

Der Kunsthandwerkerinnenmarkt im Forum der Geschwister-Scholl-Schule, Humboldtstraße 14, öffnet von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten sind in großer Zahl auf dem Parkplatz an der Grand-Couronne-Allee vorhanden.

Von Heike Baake